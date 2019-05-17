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    Маммана: «Не звонят из сборной, потому что сигнал из России до Аргентины не доходит»

    Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана в шутку высказал предположение о причинах невключения аргентинских игроков петербуржцев в предварительный состав национальной команды на Кубок Америки.

    Кроме Мамманы за сине-бело-голубых выступают полузащитники Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер и нападающий Себастьян Дриусси.

    «Дело в том, что из России до Аргентины не доходит сигнал, и поэтому нам не звонят (смеется). Шутка.

    Нас не вызывали в сборную, но мы должны поддержать тех, кто за нее играет. Даже если нас там не будет, мы должны наслаждаться игрой национальной команды», – сказал Маммана в интервью подкасту «Futbol Bajo Cero».

    • В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в девяти матчах «Зенита».
    • В составе сборной Аргентины Маммана провел три товарищеские игры.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1319

      VSt 31 минуту назад

      Надо писать письма в конвертах с марками. Почта РФ работает исправно.

      0
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      Рейтинг: +5656

      Skull_Boy 39 минут назад

      Променял даун стартовый состав Лиона на бабки и вот теперь сиди радуйся олень

      0
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    • ...
      Рейтинг: +457

      VVadic 1 час назад

      Все забыли про Маммммману. Ракицкий и Иванович не оставили шанса(

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