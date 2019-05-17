Маммана: «Не звонят из сборной, потому что сигнал из России до Аргентины не доходит»

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Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана в шутку высказал предположение о причинах невключения аргентинских игроков петербуржцев в предварительный состав национальной команды на Кубок Америки.
Кроме Мамманы за сине-бело-голубых выступают полузащитники Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер и нападающий Себастьян Дриусси.
«Дело в том, что из России до Аргентины не доходит сигнал, и поэтому нам не звонят (смеется). Шутка.
Нас не вызывали в сборную, но мы должны поддержать тех, кто за нее играет. Даже если нас там не будет, мы должны наслаждаться игрой национальной команды», – сказал Маммана в интервью подкасту «Futbol Bajo Cero».
- В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в девяти матчах «Зенита».
- В составе сборной Аргентины Маммана провел три товарищеские игры.