Маммана: «Не звонят из сборной, потому что сигнал из России до Аргентины не доходит»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана в шутку высказал предположение о причинах невключения аргентинских игроков петербуржцев в предварительный состав национальной команды на Кубок Америки.

Кроме Мамманы за сине-бело-голубых выступают полузащитники Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер и нападающий Себастьян Дриусси.

«Дело в том, что из России до Аргентины не доходит сигнал, и поэтому нам не звонят (смеется). Шутка.

Нас не вызывали в сборную, но мы должны поддержать тех, кто за нее играет. Даже если нас там не будет, мы должны наслаждаться игрой национальной команды», – сказал Маммана в интервью подкасту «Futbol Bajo Cero».