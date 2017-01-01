Ильин: «Я не оскорблял Мирзова по национальному признаку. Мы все – россияне, и едим один хлеб»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу инцидента с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова после ответного матча 1/2 финала Кубка России (2:2).

По окончании встречи между футболистами возникла стычка. Как сообщил вчера генеральный директор туляков Дмитрий Балашов, Ильин назвал Мирзова чуркой.

«После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку.

Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все – россияне: и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию», – приводит слова Ильина официальный сайт «Урала».

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