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    Ильин: «Я не оскорблял Мирзова по национальному признаку. Мы все – россияне, и едим один хлеб»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу инцидента с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова после ответного матча 1/2 финала Кубка России (2:2).

    По окончании встречи между футболистами возникла стычка. Как сообщил вчера генеральный директор туляков Дмитрий Балашов, Ильин назвал Мирзова чуркой.

    «После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку.

    Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все – россияне: и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию», – приводит слова Ильина официальный сайт «Урала».

    Гендиректор «Арсенала»: «Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы добьемся самого сурового наказания»

    «Арсенал» – о конфликте Мирзова и Ильина: «Не будем терпеть оскорблений по национальному признаку»

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15140

      VVM1964 21 минуту назад

      " все мы едим один хлеб " - а кто то и с маслицем , а кто то еще и с икоркой ))) .

      0
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      Рейтинг: +538

      Genz 23 минуты назад

      Ильина, конечно, надо вы..бать в рот толпой грузинов. Ещё кость сломать

      -3
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      Рейтинг: +1254

      VGreen > Genz 17 минут назад

      ничего себе у тебя фантазии

      0
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      Рейтинг: +4639

      prezent2017 29 минут назад

      Да чурка он, чего там!

      0
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      Рейтинг: +2691

      momwig_ 29 минут назад

      Всё опять перепутали. Это Балашов сказал: "Ильин его оскорбил... этого... чурку... Мирзова". Так что ерунда это всё - про национальный признак.

      1
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      Рейтинг: +516

      Борат 37 минут назад

      все мы едим один хлеб, я - бородинский, а мирзов - лаваш.

      2
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      Рейтинг: +125

      111Hunter111 > Борат 30 минут назад

      если бы был Мирзоян, то лаваш. В Кабарде
      (хичины) балкарские

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      Рейтинг: +516

      Борат > 111Hunter111 25 минут назад

      спасибо за ликбез)
      я в еде этих зверей не особо шарю)

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      Рейтинг: +295

      Звезда запаса 51 минуту назад

      Не за что извиняться, а приходится.

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