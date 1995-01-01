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    «Арсенал» – о конфликте Мирзова и Ильина: «Не будем терпеть оскорблений по национальному признаку»

    Пресс-служба тульского «Арсенала» от имени клуба прокомментировала ситуацию в матче с «Уралом» (2:2, полуфинал Кубка России).

    Сообщалось, что полузащитник туляков Резиуаном Мирзовым в ходе матча ударил нападающего Владимира Ильина в ответ на оскорбления.

    «Мы прочитали заявление футбольного клуба «Урал» и можем заявить: мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца.

    В ходе трансляции было видно, что футболист «Урала» Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция.

    Отметим, что «Арсенал» не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков», – сообщил источник.

    В финал Кубка вышел «Урал». 22-го мая состоится решающий матч турнира с «Локомотивом».

    Источник: «Чемпионат»

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