«Арсенал» – о конфликте Мирзова и Ильина: «Не будем терпеть оскорблений по национальному признаку»

Пресс-служба тульского «Арсенала» от имени клуба прокомментировала ситуацию в матче с «Уралом» (2:2, полуфинал Кубка России).

Сообщалось, что полузащитник туляков Резиуаном Мирзовым в ходе матча ударил нападающего Владимира Ильина в ответ на оскорбления.

«Мы прочитали заявление футбольного клуба «Урал» и можем заявить: мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца.

В ходе трансляции было видно, что футболист «Урала» Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция.

Отметим, что «Арсенал» не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков», – сообщил источник.

В финал Кубка вышел «Урал». 22-го мая состоится решающий матч турнира с «Локомотивом».