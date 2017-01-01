Тимофеев, Джано и Самедов пропустят матч «Крыльев Советов» против «Спартака»

Чисто слив дают свиньям...
«Крылья Советов» завершили подготовку к матчу 29-го тура чемпионата России против «Спартака».
В составе самарцев точно не сыграют Артем Тимофеев, Джано, Александр Самедов, Сергей Корниленко, Никита Чичерин и Максим Канунников.
Тимофеев и Джано пропустят матч из-за условий арендных соглашений. Остальные – имеют проблемы со здоровьем.
- Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 18 мая в 19:00.
- «Крылья» находятся на 13-м месте РПЛ.
- «Спартак» занимает четвертую строчку.