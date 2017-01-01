Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Тимофеев, Джано и Самедов пропустят матч «Крыльев Советов» против «Спартака»

    «Крылья Советов» завершили подготовку к матчу 29-го тура чемпионата России против «Спартака».

    В составе самарцев точно не сыграют Артем Тимофеев, Джано, Александр Самедов, Сергей Корниленко, Никита Чичерин и Максим Канунников.

    Тимофеев и Джано пропустят матч из-за условий арендных соглашений. Остальные – имеют проблемы со здоровьем.

    • Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 18 мая в 19:00.
    • «Крылья» находятся на 13-м месте РПЛ.
    • «Спартак» занимает четвертую строчку.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru