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    Гончаренко: «В 2011-м «Барселона» за минуту разрушила план БАТЭ на игру»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил о том, как БАТЭ в Борисове проиграл «Барселоне» (0:5) в 2011 году.

    «Мы чрезмерно загрузили команду информацией. Полагаю, никто из современных клубов не приблизился к тому футболу, который показывали Хави, Иньеста и Месси. Против той «Барселоны» играть было невозможно. У нас был план, а Гвардиола постоял у кромки первую минуту, понял, как мы расположились на поле, и мгновенно внес правки: отправил Кейта в нападение, а Дани Алвесу прокричал: «БАТЭ через левый фланг намерен атаковать, останься там!» В итоге весь наш план рухнул, мы уступили 0:5. До сих пор помню, как было стыдно…», – вспоминает белорусский специалист.

    • Гончаренко работал в качестве главного тренера БАТЭ в период с 2007-го по 2013-й год.
    • Гвардиола тренировал основной состав «Барселоны» с 2008-го по 2012-й.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3634

      Агасфер 35 минут назад

      Не живи прошлым,тебе за эту весну не стыдно?

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