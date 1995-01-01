Федерация футбола Кабардино-Балкарии: «Кто позволил Ильину оскорблять Мирзова по национальному признаку?»

Президент Федерации футбола Кабардино-Балкарской республики и исполняющий обязанности директора «Спартака-Нальчик» Аслан Машуков считает недопустимым поведение нападающего «Урала» Владимира Ильина после ответного полуфинального матча Кубка России с «Арсеналом» (2:2).

После окончания игры между Ильиным и полузащитником туляков Резиуаном Мирзовым произошла стычка: форвард екатеринбургской команды оскорбил Мирзова, за что тот его ударил.

Сегодня генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Ильин назвал футболиста тульской команды чуркой.

«Резиуан Мирзов – воспитанник футбола Кабардино-Балкарии. Это очень порядочный, воспитанный человек. Я знаю его с самого детства, у нас был один первый тренер. Мирзов – пример для многих молодых футболистов. Я видел их стычку с Ильиным в телетрансляции, и Резиуан просто так не повeл бы себя так.

Мы живeм в многонациональной и многоконфессиональной стране, но все являются россиянами. Кто позволил Ильину оскорблять Мирзова по национальному признаку? За такие высказывания в Европе жестоко наказывают. Призываю комитет по этике принять строгие меры. Мы одна большая страна, и футбол должен объединять, а не наоборот.

Как директор профессионального клуба, я и своих ребят призываю к корректному поведению. А это вообще уровень Премьер-лиги – полуфинал Кубка России, поэтому такие оскорбления тем более недопустимы», – сказал Машуков.

«Спартак-Нальчик» – первый профессиональный клуб Мирзова.