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    «Арсенал»: «Хотим понять критерии выбора мест проведения финалов еврокубков. Произошедшее в этом сезоне неприемлемо»

    «Арсенал» высказал недовольство тем, что УЕФА выбрал Баку для проведения финала Лиги Европы-2018/19, в котором лондонцы встретятся с «Челси».

    Ранее данное решение раскритиковал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    «Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждем матча с «Челси» в среду, 29 мая.

    Тем не менее, мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» максимум 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек. Время покажет, возможно ли даже для 6 шести тысяч наших поклонников принять участие в матче, учитывая, насколько экстремальными являются сложности поездки.

    У «Арсенала» есть 45 тысяч обладателей абонементов, и для стольких болельщиков просто неправильно пропускать матч из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением. Реальность такова, что клуб, дошедший до финала, не сможет удовлетворить спрос [на билеты] со стороны своих фанатов.

    Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу, и мы полностью разделяем их опасения.

    От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии отбора, по которым выбираются места проведения финалов, а также то, как в рамках этого требования фанатов принимаются во внимание.

    Продвигаясь вперед, мы настоятельно призываем УЕФА обеспечить, чтобы материально-техническое обеспечение и требования болельщиков были ключевой частью любых будущих решений при выборе мест для проведения финалов, поскольку то, что произошло в этом сезоне, является неприемлемым и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим обсуждениям, чтобы избежать повторения этой ситуации», – говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».

    Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 29 мая .

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1142

      erma 2 минуты назад

      Можно организовать чартеры. В НАТО зафрахтовать военно-транспортные, десантные корабли. Пусть побудут в шкуре российского болельшика рутинно отправляющегося на матч в Красноярск, Владивосток, Томь. Опять же, чем меньше англичан будет в Баку, тем меньшему разрушению подвергнется город.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +507

      Борат 3 минуты назад

      Я подумал это туляки негодуют, что финал не у них проводят)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 24 минуты назад

      Мне позиция Арсенала и вообще англичан, понятна. Они, собственно, НЕ ИМЕНН ЗА АНГЛИЮ хлопочут)))
      УЕФА должна иметь внятное объяснение принципов отбора...И ЭТИ ПРИНЦИПЫ ДОЛЖНЫ БАЗИРОВАТЬСЯ ХОТЬ НА КАКОЙ-ТО ЛОГИКЕ!
      Тут уже "в защиту Баку, в частности, и Азербайджана, вообще, много копий было сломано...
      А суть-то от этого не поменялась:
      1. Азербайджан - футбольные задворки
      2. Ни один азербайджанский клуб не участвовал в турнире
      3. Ни один азербайджанский ФУТБОЛИСТ не участвовал в турнире
      4. Любой азербайджанец способен, как и все при желании посетить финал ЛЕ в любой стране, более уместной для проведения финала этого турнира, купив билет загодя.
      5. Средства,вкладываемые Азербайджаном в инфраструктуру футбола и туризма в своей стране НАМНОГО МЕНЬШЕ, чем те же статьи в странах - участницах финала и полуфиналов ЛЕ и ЛЧ.
      6. Логично, что во время проведения подобных матчей, БОЛЬШИНСТВО НА ТРИБУНЕ должны составлять болельщики КЛУБОВ - УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ..А УЕФА должна помочь сделать это для низ МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ И ДОСТУПНЫМ!
      7. Всем абсолютно понятно, что факт проведения одного финального матча в Баку НЕ СТАНЕТ НИКАКИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ "ТОЛЧКОМ" К РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА В ЭТОЙ СТРАНЕ...а всего лишь будет очередными "международными понтами" властей....
      8. В Еврпе футбол развит круче всех других мест на планете...Англичане обоснованно считают себя "зачинателями" игры... АПЛ - сильнейшая лига в мире....А ТЕПЕРЬ,
      для пущей наглядности, представьте:
      решающий финальный матч на первенство мира ПО ХОККЕЮ между сборными РФ и Канады международная федерация решила провести ...ГДЕ?)))))))


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      Рейтинг: +54

      RJM555 1 час назад

      Эти англичане опять гниль разводят как это делали перед ЧМ.....

      0
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      Рейтинг: +754

      Dizayner 1 час назад

      так они жеж уже играли здесь в октябре))) в чем проблема то? тогда вроде никаких проблем не было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1436

      Ubuntu 1 час назад

      Может они ещё и на своём стадионе хотят финал провести?
      Зажрались

      0
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      Рейтинг: +557

      Mark68 1 час назад

      https://ru.oxu.az/society/312167

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      Рейтинг: +150

      Boeung777 1 час назад

      Да, главное недовольство англичан, что они бояться, что отгребут в Баку за свои выходки.

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      Рейтинг: +319

      Tyler_Stark > Boeung777 1 час назад

      Мне кажется что им даже копы шамаров выпишут если что не так

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      Рейтинг: +1286

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Потому, что в Англии нет азербайджанских помидоров!

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      Рейтинг: +319

      Tyler_Stark 1 час назад

      Они бы лучше были озадачены своей бестолковой игрой на протяжении сезона. Где было руководство когда сливали матчи среднякам и ниже?

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