«Арсенал»: «Хотим понять критерии выбора мест проведения финалов еврокубков. Произошедшее в этом сезоне неприемлемо»

«Арсенал» высказал недовольство тем, что УЕФА выбрал Баку для проведения финала Лиги Европы-2018/19, в котором лондонцы встретятся с «Челси».

Ранее данное решение раскритиковал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждем матча с «Челси» в среду, 29 мая.

Тем не менее, мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» максимум 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек. Время покажет, возможно ли даже для 6 шести тысяч наших поклонников принять участие в матче, учитывая, насколько экстремальными являются сложности поездки.

У «Арсенала» есть 45 тысяч обладателей абонементов, и для стольких болельщиков просто неправильно пропускать матч из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением. Реальность такова, что клуб, дошедший до финала, не сможет удовлетворить спрос [на билеты] со стороны своих фанатов.

Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу, и мы полностью разделяем их опасения.

От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии отбора, по которым выбираются места проведения финалов, а также то, как в рамках этого требования фанатов принимаются во внимание.

Продвигаясь вперед, мы настоятельно призываем УЕФА обеспечить, чтобы материально-техническое обеспечение и требования болельщиков были ключевой частью любых будущих решений при выборе мест для проведения финалов, поскольку то, что произошло в этом сезоне, является неприемлемым и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим обсуждениям, чтобы избежать повторения этой ситуации», – говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».

Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 29 мая .