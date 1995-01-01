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    Буффон: «ПСЖ» предложил мне новый контракт. Мы встретимся и обсудим проект»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о ситуации со своим контрактом.

    «Клуб предложил мне новый контракт, и это меня радует. Мы встретимся через несколько дней, чтобы обсудить проект и понять, считаем ли мы правильным двигаться дальше вместе.

    Я приехал с уверенностью, что буду участвовать в работе как игрок и как человек. И я получил то, что искал в то время. Уровень Лиги 1? В Италии мы неправильно воспринимаем французский футбол. Думаю, что он тактически менее развит, чем итальянский, но он очень сложный с точки зрения физики и техники.

    Есть такие команды, как «Лилль» и «Лион». В Серии А они бы легко финишировали в пятерке лучших, и это значит, что уровень их лиги как минимум такой же, как у нашей», – сказал Буффон в эфире Sky Uno. Цитату приводит Calciomercato.

    • Голкипер перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2018 года.
    • Игроку 43 года.
    • Ранее сообщалось, что футболист не планирует завершать карьеру, он готов рассмотреть предложения от клубов-участников ЛЧ.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 01:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +234

      PFC CSKA MOSCOW 4 часа назад

      Почему бы не играть, если играется? Уровень держит, фанаты любят, денежка капает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +706

      acor94 7 часов назад

      Во вторых, я считаю, что называть клуб "проэктом", очень неуважительно.

      0
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      Рейтинг: +706

      acor94 7 часов назад

      Во первых Буффону не 43, а 41.

      1
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 7 часов назад

      Новый контракт для Буффона - отрадная новость!
      И дело, конечно же, не в том, что мы мечтаем увидеть занесённый в книгу Гиннеса рекорд в виде бородатого старца "всё ещё на воротах" в топ- клубе еврпейской лиги. Я лично рад вот, почему:
      1. Искренне считаю и вижу, что феноменальный вратарь Буффон...И СЕЙЧАС ОСТАЁТСЯ ТАКОВЫМ! Он реально играет лучше подавляющего числа молодняка!
      2. Сам переход итальянца в ПСЖ в своё время расценил высоко, как имеющую отличные шансы на успех попытку Буффона всё-таки выиграть Лигу Чемпионов! Ребята, ну, давайте честно: МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ КАК ИГРАЕТ ПСЖ В ЛЧ! И никто не сомневался в их общей победе в двух матчах над косым и хромым МЮ! КТО-ТО ПОВЕРИЛ В ТОТ ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ АНГЛИЧАН?
      3. Полагаю, что истерика футболистов ПСЖ после ТАКОГО вылета из ЛЧ вполне объяснима и ...временна. Они очухаются.И жаэе если игру не усилят, а в следующей ЛЧ будут играть ТАК ЖЕ, то...шансы Буффона на титул всё так же очень высоки!
      И...КТО ПРОТИВ?)))))

      -1
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      Рейтинг: +1499

      Danish Dynamite 9 часов назад

      Буффон, видимо, рекорд Горди Хоу хочет побить и играть до 60 лет...

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