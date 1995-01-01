Буффон: «ПСЖ» предложил мне новый контракт. Мы встретимся и обсудим проект»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Клуб предложил мне новый контракт, и это меня радует. Мы встретимся через несколько дней, чтобы обсудить проект и понять, считаем ли мы правильным двигаться дальше вместе.

Я приехал с уверенностью, что буду участвовать в работе как игрок и как человек. И я получил то, что искал в то время. Уровень Лиги 1? В Италии мы неправильно воспринимаем французский футбол. Думаю, что он тактически менее развит, чем итальянский, но он очень сложный с точки зрения физики и техники.

Есть такие команды, как «Лилль» и «Лион». В Серии А они бы легко финишировали в пятерке лучших, и это значит, что уровень их лиги как минимум такой же, как у нашей», – сказал Буффон в эфире Sky Uno. Цитату приводит Calciomercato.