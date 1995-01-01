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    Буффон не планирует завершать карьеру и рассматривает предложения от клубов-участников ЛЧ

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может покинуть клуб летом.

    Ранее сообщалось, что парижане не будут продлевать с 41-летним футболистом контракт, который истекает в июне. В этом случае итальянец не собирается завершать карьеру.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, вратарь хочет продолжить выступления на высшем уровне и рассматривает несколько предложений от клубов, которые получили право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    В текущей кампании Буффон провел за 24 матча (девять – на ноль) и пропустил 22 гола.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2849

      dinar7777dinar 12 минут назад

      старый пень!

      0
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      Рейтинг: +467

      Борат 26 минут назад

      Его поезд уже ушёл!
      Пора на отдых или в какой-нибудь клуб без особых притязаний.

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