Буффон не планирует завершать карьеру и рассматривает предложения от клубов-участников ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может покинуть клуб летом.

Ранее сообщалось, что парижане не будут продлевать с 41-летним футболистом контракт, который истекает в июне. В этом случае итальянец не собирается завершать карьеру.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, вратарь хочет продолжить выступления на высшем уровне и рассматривает несколько предложений от клубов, которые получили право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В текущей кампании Буффон провел за 24 матча (девять – на ноль) и пропустил 22 гола.