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    Смолов забил «Ростову». Это его 99-й гол в карьере

    «Локомотив» обыграл «Ростов» в ответном матче полуфинала Кубка России (2:0). Второй гол московской команды забил форвард Федор Смолов. Это 99-й мяч в карьере футболиста.

    Смолову остался один гол до попадания в символический клуб российских бомбардиров («Клуб 100»). Сейчас в него входит 31 игрок, трое из них – действующие футболисты: Артем Дзюба («Зенит», 147 голов), Ари («Краснодар», 119) и Павел Погребняк («Урал», 115). Лидер рейтинга – Александр Кержаков (233 гола).

    Смолов забил 72 мяча в чемпионате России, десять в еврокубках, четыре в Кубке России, один в Эредивизие и 12 в матчах за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2019 22:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина 6 часов назад

      оо так феде еще 1 гол и он войдет в клуб 100

      0
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      Рейтинг: +54

      RJM555 9 часов назад

      распиаренный футболист ничего из себя не представляет как игрок

      0
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      Рейтинг: +422

      тёска > RJM555 7 часов назад

      Уровень нападающего ниже среднего,думаю что он ещё в одном сезоне выстрельнет

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