Смолов забил «Ростову». Это его 99-й гол в карьере

«Локомотив» обыграл «Ростов» в ответном матче полуфинала Кубка России (2:0). Второй гол московской команды забил форвард Федор Смолов. Это 99-й мяч в карьере футболиста.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 15, 2019

Смолову остался один гол до попадания в символический клуб российских бомбардиров («Клуб 100»). Сейчас в него входит 31 игрок, трое из них – действующие футболисты: Артем Дзюба («Зенит», 147 голов), Ари («Краснодар», 119) и Павел Погребняк («Урал», 115). Лидер рейтинга – Александр Кержаков (233 гола).

Смолов забил 72 мяча в чемпионате России, десять в еврокубках, четыре в Кубке России, один в Эредивизие и 12 в матчах за сборную России.