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    Парфенов и Погребняк во втором сезоне подряд вышли в финал Кубка России

    «Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» во втором полуфинальном матче Кубка России (2:2). По сумме двух матчей екатеринбургский клуб вышел в финал турнира и 22 мая сыграет с «Локомотивом».

    Для главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова это будет второй финал Кубка России подряд. В прошлом сезоне он возглавлял «Тосно», с которым обыграл в финальной игре «Авангард» (2:1).

    В прошлом сезоне форвард Павел Погребняк выступал за «Тосно», сейчас он играет в «Урале». Футболист вышел с командой в финал, но пропустил игру из-за травмы.

    Парфeнов снова в финале кубка. Как ему это удаeтся?

    Источник: «Бомбардир»

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    15.05.2019 21:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +507

      Борат 17 часов назад

      Парфёнов: Можем повторить!

      0
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      Рейтинг: +582

      AHTUNGBOL 18 часов назад

      Плохая примета для Урала - Погребняк доходит до финала, команда перестаёт существовать...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Boeung777 18 часов назад

      Парфенов- специалист по кубку.

      0
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