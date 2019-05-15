Парфенов и Погребняк во втором сезоне подряд вышли в финал Кубка России

«Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» во втором полуфинальном матче Кубка России (2:2). По сумме двух матчей екатеринбургский клуб вышел в финал турнира и 22 мая сыграет с «Локомотивом».

Для главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова это будет второй финал Кубка России подряд. В прошлом сезоне он возглавлял «Тосно», с которым обыграл в финальной игре «Авангард» (2:1).

В прошлом сезоне форвард Павел Погребняк выступал за «Тосно», сейчас он играет в «Урале». Футболист вышел с командой в финал, но пропустил игру из-за травмы.

Парфeнов снова в финале кубка. Как ему это удаeтся?