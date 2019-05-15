Карасев дважды использовал VAR в 1/2 финала Кубка России. Он назначил пенальти и удалил игрока

«Арсенал» принимает «Урал» в ответном матче полуфинала Кубка России (2:0, первый тайм).

На 24-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Арсенала». Защитник хозяев Максим Беляев сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир не реализовал удар, но забил после добивания.

На 36-й минуте Карасев показал красную карточку полузащитнику гостей Эрику Бикфалви за фол на Зелимхане Бакаеве. Судья принял это решение с помощью системы VAR.

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.