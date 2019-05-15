Карасев дважды использовал VAR в 1/2 финала Кубка России. Он назначил пенальти и удалил игрока

Слов нет, игра прерывалась два раза, первый раз на 6 минут, второй раз на 4 минуты, всего на 10 добавлено было 4-ре с учетом замен, по крайней мере 7 минут футбола потеряно, но самое главное зря, справедливость не восторжествовала в итоге, руки не было, или была так и непонятно красной вроде тоже, а может и была, результат не чистый, игра испорчена, но VAR зато у нас есть, вот радость то какая!
«Арсенал» принимает «Урал» в ответном матче полуфинала Кубка России (2:0, первый тайм).
На 24-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Арсенала». Защитник хозяев Максим Беляев сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир не реализовал удар, но забил после добивания.
На 36-й минуте Карасев показал красную карточку полузащитнику гостей Эрику Бикфалви за фол на Зелимхане Бакаеве. Судья принял это решение с помощью системы VAR.
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.