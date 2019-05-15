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    Карасев дважды использовал VAR в 1/2 финала Кубка России. Он назначил пенальти и удалил игрока

    «Арсенал» принимает «Урал» в ответном матче полуфинала Кубка России (2:0, первый тайм).

    На 24-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Арсенала». Защитник хозяев Максим Беляев сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир не реализовал удар, но забил после добивания.

    На 36-й минуте Карасев показал красную карточку полузащитнику гостей Эрику Бикфалви за фол на Зелимхане Бакаеве. Судья принял это решение с помощью системы VAR.

    Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.05.2019 19:30
    Комментарии18
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      Рейтинг: +135

      Горкин Блеванов 12 часов назад

      Слов нет, игра прерывалась два раза, первый раз на 6 минут, второй раз на 4 минуты, всего на 10 добавлено было 4-ре с учетом замен, по крайней мере 7 минут футбола потеряно, но самое главное зря, справедливость не восторжествовала в итоге, руки не было, или была так и непонятно красной вроде тоже, а может и была, результат не чистый, игра испорчена, но VAR зато у нас есть, вот радость то какая!

      1
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      Рейтинг: +1139

      Obojaemiy 19 часов назад

      Вот для этого он и воспользовался 2 раза... Чтобы про него в новостях написали...

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      Рейтинг: +4256

      BRO_football 19 часов назад

      Зато все эти нарушения были замечены и судья по всем футбольным правилам назначил наказание. А сколько их будет, это уже неважно. Так и надо играть футбол, иначе зачем нужны правила, если судья часто будет безответственно относится к их нарушениям?
      Главное, чтобы не появлялись излишне самоуверенные судьи, которые считают, что они сами всё видят и без всяких VAR. Представьте, если бы команда РПЛ заплатила бы за него 12 млн рублей за год (как и все остальные), а в нужный момент судья не посмотрел VAR и не назначил пенальти сопернику. Это же сколько срача будет!

      1
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > BRO_football 19 часов назад

      по регламенту могут и должны отменить опцию "не смотреть повтор". судья обязан будет либо смотреть, либо сходу согласиться с решением видео-ассистента. в АПЛ так планируют, как и запрет на просьбу посмотреть повтор от игроков и тренеров.

      2
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      Рейтинг: +28491

      portero > Cules2013 19 часов назад

      по поводу тренеров могли бы как в хоккее, дать одну попытку смотреть повтор.
      с "не смотреть" конечно надо убрать , а то бред увидел нарушение , но могу не смотреть и не свистеть.

      3
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      Рейтинг: +2690

      BarStep 19 часов назад

      Нужен финал Урал-Ростов, что бы да мысли ни у кого не было вскочить в ЛЕ с шестого места..

      2
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      Рейтинг: +19291

      афоня72 19 часов назад

      Что-то Карасев чудит..

      2
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 20 часов назад

      ДоговУрал в финале.

      -2
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      Рейтинг: +10420

      bset 20 часов назад

      Цивилизация дошла до нас. Но лучше, конечно, до весны отложить введение повторов в РПЛ. А осенью и деньжат подзаработать можно, откаты заплатить и другие махинации, которые с VAR будет тяжелее проворачивать.

      1
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 20 часов назад

      уралу победы в кубке , да и в субботу будем болеть за него

      3
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      Рейтинг: +509

      policepnz 20 часов назад

      Парфенов _ кубковый КОРОЛЬ ))

      3
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      Рейтинг: +28491

      portero 20 часов назад

      Урал уже в финале.
      забить 4 в одном тайме ...Арсенал не сможет

      7
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