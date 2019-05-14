Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Азербайджанский писатель: «Слова Клоппа о Баку попахивают пренебрежением к другой стране и народу»

    Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев подверг критике высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в адрес Баку.

    Ранее немецкий специалист заявил, что выбор азербайджанской столицы местом проведения финала Лиги Европы был не совсем обоснованным и логичным, а также безответственным.

    В финале ЛЕ сыграют «Челси» и «Арсенал». Матч состоится 29 мая.

    «Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – абсолютный профессионал и выдающийся специалист. Это действительно так. Но его высказывания про выбор Баку меня покоробили.

    «Что они там ели на завтрак, когда выбирали Баку для проведения финального матча?» – спросил он. И теперь уже я хочу уточнить у герра Клоппа. Что он ел на завтрак, когда позволил себе подобные хамские высказывания в адрес моей страны?

    Просто хочу напомнить немцу Клоппу, что в основе идеологии национал-социализма как раз лежало разделение народов на арийцев и второсортных, подлежащих уничтожению – всех этих славян, евреев, цыган. Нет, конечно, он не выступает с подобными дикими заявлениями, но попахивает очень сильным элементарным пренебрежением к другой стране и к другому народу!

    Теперь о заявлении британского МИДа. Великобритания внесла особый вклад в культуру и развитие цивилизации. Своим языком, своей историей, своей литературой, музыкой, наукой. И мое уважение к этой стране безмерно.

    Но выступать с заявлением, что туристы должны опасаться ночных нападений в Баку, как-то слишком некорректно. Покажите мне бары и рестораны, рядом с которыми в последние годы грабили иностранцев. Хотя бы несколько? Или нужно доказывать, что Баку гораздо более безопасный город, чем Лондон, в некоторые районы которого действительно лучше не заходить по ночам?

    На сегодняшний день Баку один из самых безопасных городов в странах СНГ. Мы провели за последние годы столько международных мероприятий, которые транслировались на весь мир. И я не слышал про инциденты с иностранцами где бы то ни было.

    Скорее наоборот. Нужно будет опасаться буйства английских фанатов, некоторых из которых уже не пускают в континентальную Европу. Нехорошо, джентльмены. Не совсем честно.

    Я не квасной патриот и не националист. Но когда демонстративно и неправедно обижают мою страну и мой народ, просто не могу молчать», – написал Абдуллаев в фейсбуке.

    Источник: Страница Чингиза Абдуллаева в фейсбуке

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2019 17:10
    Комментарии76
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      RJM555 1 час назад

      фашист он и есть фашист да еще и купленный англичанами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 2 часа назад

      https://minval.az/news/123886626
      просто посмотрите....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 10:43

      Вот так рождаются международные конфликты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 15 мая, 09:54

      И что бы со своей стороны "закрыть" эту дискуссию хочу предложить кто ещё никогда не бывал в Азербайджане посетить эту прекрасную страну. Добро пожаловать!!!
      "Не побывав и не увидев нельзя судить или хвалить."
      И подождём дней 15,а потом почитаем отзывы об игре,о стране и о её людях!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      exreporter 14 мая, 23:56

      да Клопп, думаю, "слышал звон". Есть такие европейцы, что им страшно то, о чем они понятия не имеют. Это вопрос образованности, а не каких-то смыслов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +879

      general.lizyukov 14 мая, 22:06

      Добираться до вас нелегко, плюс под боком черная зараза.
      Так-то республика нормальная, из бывших одни из самых вменяемых, сколько знаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 > general.lizyukov 15 мая, 09:32

      Не понял про "чёрную заразу" под боком!???
      Для того что бы болельщикам и командам с "туманного альбиона" было удобнее добраться до Баку,будет организовано 40 чартерных рейсов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +879

      general.lizyukov > Mark68 19 часов назад

      Там немного южнее действует одна организация, запрещенная в РФ. Курды их черными зовут. Так этим черным тварям хватит ума и навыков (а может, кураторы из Лэнгли подскажут/помогут) устроить пакость, все-таки там не непроходимая граница.
      Думаю, всё будет хорошо, бакинцы отлично организуют матч и встречу дорогих гостей, постараются обезопасить всех приехавших и защитят в случае чего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -360

      SuperPAV9 14 мая, 21:34

      Полностью согласен с Клоппом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 > SuperPAV9 2 часа назад

      https://minval.az/news/123886626

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +930

      FRZZ 14 мая, 21:14

      Почему-то Soccer.ru не публикует интервью Семина , он же тренировал Азербайджанский клуб год или два, не помню. Он очень хорошо отзывался о Азербайджане и народе, и четко ответил МИДу Великобритании.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > FRZZ 14 мая, 22:04

      Ну...при чём здесь "Азербайджан и народ"??!!)))
      И без Сёмина мы всё это знаем (про народ и страну)!
      Речь о ФУТБОЛЕ, который чинуши из УЕФА превращают в какой-то кочевой цирк-напито, в поисках ещё !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > ivan-football-fan 14 мая, 22:06

      ...ещё бОльших заработков...
      В полуфиналах на пути к титулу бились клубы из ФРГ, Голландии, Англии... В СОСТАВАХ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНЦА!
      Почему финал в Баку???!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 > ivan-football-fan 15 мая, 09:36

      Нуу и пусть тогда и Клопп и МИД Англии "выливают свой гнев"(могли бы и официально) на УЕФА,а не "марают" народ и страну.
      Я что-то не помню что,кто-либо в такой форме выступал против игр такого ранга в Корее или Японии???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1142

      erma 14 мая, 20:39

      Господа, не переходите на личности! Азербайджанцу обидно, если хаят Баку, армянину было бы обидно, если бы то же случилось с Ереваном. А мне обидно, что для Клопа как и для среднестатистического европейца Европа (а значит и культура) заканчивается где-то в районе Карпат. Молодые не помнят, а я помню какой ужас наводили на Европу "цивилизованые" английские болелы в 70-90х годах. Они и сейчас не ангелы и впору Баку охранять от них, а не наоборот.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > erma 14 мая, 21:26

      Напрасно тут раздувают тему "обидели азербайджанцев". Ничего подобного в словах Клоппа не содержится! Юрген говорил ТОЛЬКО О ФУТБОЛЕ.
      И Баку, и Доха (Катар) и тот же Эр-Рияд (Саудовская Аравия), безусловно, являются сегодня прекрасными городами и столицами стран, которым есть чем гордиться в своей истории! И, понятное дело, футбол там любят не меньше, чем во всём мире!
      Но все эти города являются ФУТБОЛЬНЫМИ ЗАДВОРКАМИ. Это слова - ЧИСТО ПРО ИГРУ, про УРОВЕНЬ РАЩВИТИЯ ФУТБОЛА!
      Никакие клубы оттуда не являют ФУТБОЛЬНОМУ МИРУ примеры футбольного мастерства и самоотверженности в самой любимой игре на планете. Жителя этих стран любят смотреть, как ДРУГИЕ ИГРАЮТ В ЛУЧШИЙ ФУТБОЛ НА ПЛАНЕТЕ! Свой футбол они (пока?) не развивают на достойном уровне..Это - чисто судя по результатам.
      Почему бы азербайджанским болелам НЕ СЛЕТАТЬ ИЗ ЛЮБВИ К ФУТОЛУ НА ФИНАЛ ЛЧ В ДРУГУЮ СТРАНУ?
      ИЛИ ПРОСТО У ЭКРАНА ТВ, как все в мире, переживать? Кто реально больше делает для футбола - Азербайджан или, скажем Англия? Или Италия?
      Что за тяга тащить к себе ЗАТРАТНЫЕ ГЛАМУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ?
      Ну...никто же не верит, что после проведения этого финала ЛЕ в Баку, там вдруг появится суперсборная или, даже супер клуб, который будет в следующем сезоне громить Барсу и Ливерпуль?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1142

      erma > ivan-football-fan 14 мая, 21:30

      Так вот пусть бы это все Клопп и сказал, а то он отвесил нижнюю губу и начал сопеть про Баку и чиновников УЕФА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > erma 14 мая, 21:49

      Клопп ОЧЕВИДНО именно это и имел в виду! Не ищите в его словах худший контекст. Клопп - великий футбольный тренер и дай Бог ему оставаться именно тренером, и не лезть в политику. НАМ ДИКО ПОВЕЗЛО, ЧТО МЫ ЖИВЁМ С НИМ В ОДНО ВРЕМЯ И СМОТРИМ НА ПЛОДЫ ЕГО ТРУДА!
      И , пожалуйста, будьте объективны: НЕ СТАРШНО ПРИЗНАТЬ, ЧТО БАКУ - НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА!
      С нефтью там, похоже, полный порядок!
      Вот...наш Питер...сколько бы не пыжился со своим газмясовым Зенитом в нутряном чеимпонате...но...ВСЕ ЖЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО НА ФУТБОЛЬНОЙ КАРТЕ МИРА НЕТУ ТАКОГО ГОРОДА))))
      Зато Питер - мировой рекордсмен по ..ЧЕМУ?
      ПРАВИЛЬНО: ПО КОЛИЧЕСТВУ БАБЛА, ЗАТРАЧЕННОМУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БАКЛАН АРЕНЫ!
      Футбола в стране, однако, от этого НЕ ПРИБАВИЛОСЬ, УВЫ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1142

      erma > ivan-football-fan 14 мая, 22:21

      Меня их манеры потрясают. И Клоппа и МИДА английского. Эта англогерманская спесь. Пусть Азербайджан не футбольная страна, но, уверен, примут финал достойно. И пусть английский МИД даст гарантии безопасности БАКУ от английских болельщиков. Насмотрелся я на их пьяные хари в пабах по всему миру

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 > ivan-football-fan 15 мая, 09:48

      "Что за тяга тащить к себе ЗАТРАТНЫЕ ГЛАМУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ?"
      "Тяга" в том проведение этого матча в Баку - это поможет развитию туризма,в привлечении дополнительных средств в страну, для "рекламы" страны и прекрасного народа!!! Так что это не только для "развития футбола"....
      - Да,пусть в футболе мы не сильны сейчас,но у нашей страны есть своя богатая футбольная история и свои легенды!!! В Азербайджане знают и любят футбол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Mark68 14 мая, 20:24

      А Вы вспомните что творилось,писалось и говорилось про Россию перед чемпионатом мира!!!???...и что писалось,говорилось потом!!
      Если не знаете, про страну и её народ то и не говорите. А послушайте то, что говорят "Ваши" россияне - люди знающие не понаслышке не только про футбол но и про жизнь и про людей в других странах и городах!!!!
      Сёмин, Газзаев....
      https://ru.oxu.az/sport/311748
      https://moscow-baku.ru/news/sport/trener_valeriy_gazzaev_ya_ot_vsey_dushi_zhelayu_angliyskim_fanatam_smelo_ekhat_v_baku_na_final_ligi_/
      https://ru.oxu.az/sport/311781

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1142

      erma > Mark68 14 мая, 22:15

      советую всем клопповникам прочитать эти статьи

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru