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    Ибрагимович – после инцидента с вратарем: «Думаю, мы должны отказаться от VAR. Его все равно не используют»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» (0:2).

    В конце игры швед повздорил с голкипером соперника Шоном Джонсоном и схватил его за шею.

    «Я сказал рефери, что вратарь имитирует травму, но я его не трогал. Он ударил меня.

    Я коснулся мяча. Я сказал, что не трогал его. После я сказал, чтобы арбитр воспользовался VAR, потому что именно для этого он и существует. Но он не посмотрел повтор и не рассматривал другие эпизоды.

    Я дотронулся до мяча. Это единственное, что я знаю. Я его [соперника] не трогал. Если я и прикоснулся к нему, то он ударил меня. Но судья не хотел пересматривать этот момент.

    Опять же, у нас есть этот VAR. Я думаю, мы должны убрать VAR и играть без него», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +375

      klim2m 10 минут назад

      РПЛ полностью согласна с великим Иброй )))

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