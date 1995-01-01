Ибрагимович – после инцидента с вратарем: «Думаю, мы должны отказаться от VAR. Его все равно не используют»

РПЛ полностью согласна с великим Иброй )))
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» (0:2).
В конце игры швед повздорил с голкипером соперника Шоном Джонсоном и схватил его за шею.
«Я сказал рефери, что вратарь имитирует травму, но я его не трогал. Он ударил меня.
Я коснулся мяча. Я сказал, что не трогал его. После я сказал, чтобы арбитр воспользовался VAR, потому что именно для этого он и существует. Но он не посмотрел повтор и не рассматривал другие эпизоды.
Я дотронулся до мяча. Это единственное, что я знаю. Я его [соперника] не трогал. Если я и прикоснулся к нему, то он ударил меня. Но судья не хотел пересматривать этот момент.
Опять же, у нас есть этот VAR. Я думаю, мы должны убрать VAR и играть без него», – сказал Ибрагимович.