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    Ибрагимович схватил соперника за шею в проигранном матче МЛС

    Матч регулярного сезона Восточной конференции МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси»«Нью-Йорк Сити» закончился со счетом 0:2.

    Нападающий хозяев Златан Ибрагимович провел на поле все 90 минут.

    В концовке 37-летний швед конфликтовал с вратарем гостей Шоном Джонсоном. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Интера» схватил американца за шею. Игроки получили по желтой карточке.

    • «Гэлакси» подписал Ибрагимовича в марте 2018 года в статусе свободного агента.
    • В текущем сезоне МЛС форвард забил 9 голов в и отдал 2 ассиста в 9 играх.

    Права на изображения принадлежат ESPN.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2352

      ivan-football-fan 9 минут назад

      ...а за что должен был схватить?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3082

      порт 16 минут назад

      Просто хотел поправить галстук.

      0
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