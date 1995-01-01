Ибрагимович схватил соперника за шею в проигранном матче МЛС

Матч регулярного сезона Восточной конференции МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Сити» закончился со счетом 0:2.

Нападающий хозяев Златан Ибрагимович провел на поле все 90 минут.

В концовке 37-летний швед конфликтовал с вратарем гостей Шоном Джонсоном. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Интера» схватил американца за шею. Игроки получили по желтой карточке.

«Гэлакси» подписал Ибрагимовича в марте 2018 года в статусе свободного агента.

В текущем сезоне МЛС форвард забил 9 голов в и отдал 2 ассиста в 9 играх.

Права на изображения принадлежат ESPN.