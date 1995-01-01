Комментатор Mediaset: «Жуниньо в одном шаге от возвращения в «Лион»

Экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано близок к назначению на должность спортивного директора.

Об этом написал в твиттере комментатор телеканала Sport Mediaset Андерсиньо Маркес.

Информация о возможном возвращении Жуниньо появилась 7-го мая во французском издании L'Equipe. Сообщалось, что 44-летний бразилец фактически будет руководить командой. Номинальную роль главного тренера в таком случае займет Сабри Лямуши.

За два тура до конца сезона чемпионата Франции «Лион» занимает третье место. Команда Бруно Женезио на шесть очков отстает от «Лилля», идущего вторым. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом.