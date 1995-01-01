«Спорт-Экспресс»: Цорна назначат в «Спартак» завтра. Функционер будет заниматься трансферами

Вслед за Нобелем Арустамяном информацию о приходе Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака» дал «Спорт-Экспресс». Функционера назначат завтра, 14 мая.
Новый спортивный директор будет отвечать за работу на трансферном рынке и выстраивание спортивной вертикали. Журналисты «Спорт-Экспресса» ранее говорили, что Цорн является сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.
- Томас Цорн – скаут, футбольный посредник и матч-агент. Имеет свое агентство под названием TZS.
- Родился в Москве в 1986 году, а в 1994-м переехал с семьей в Германию.
- Летом 2009 года Цорн был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».