«Спорт-Экспресс»: Цорна назначат в «Спартак» завтра. Функционер будет заниматься трансферами

Вслед за Нобелем Арустамяном информацию о приходе Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака» дал «Спорт-Экспресс». Функционера назначат завтра, 14 мая.

Новый спортивный директор будет отвечать за работу на трансферном рынке и выстраивание спортивной вертикали. Журналисты «Спорт-Экспресса» ранее говорили, что Цорн является сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.