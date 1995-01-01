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    «Спорт-Экспресс»: Цорна назначат в «Спартак» завтра. Функционер будет заниматься трансферами

    Вслед за Нобелем Арустамяном информацию о приходе Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака» дал «Спорт-Экспресс». Функционера назначат завтра, 14 мая.

    Новый спортивный директор будет отвечать за работу на трансферном рынке и выстраивание спортивной вертикали. Журналисты «Спорт-Экспресса» ранее говорили, что Цорн является сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.

    • Томас Цорн – скаут, футбольный посредник и матч-агент. Имеет свое агентство под названием TZS.
    • Родился в Москве в 1986 году, а в 1994-м переехал с семьей в Германию.
    • Летом 2009 года Цорн был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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