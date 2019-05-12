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    Лига 1. «Лион» разгромил «Марсель», «Лилль» выиграл у «Бордо»

    «Лион» в гостях разгромил «Марсель» в матче 36-го тура Лиги 1 со счетом 3:0. На 62-й минуте при счете 0:1 у хозяев удалили защитника Дуйе Чалету-Цара.

    «Марсель» с 55 очками занимает шестое место в таблице. «Лион» с 66 очками идет третьим.

    В другом матче «Лилль» выиграл у «Бордо» – 1:0. «Лилль» с 72 очками занимает второе место, «Бордо» с 38 идет 14-м.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

    Лилль – Бордо – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Реми, 27.

    Марсель – Лион – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Корне, 24; 0:2 – Дембеле, 84; 0:3 – Корне, 87.

    Удаление: Чалета-Цар, 67 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2019 23:57
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