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    «Манчестер Сити» получил медали и кубок АПЛ

    «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче заключительного тура АПЛ (4:1). Команда Хосепа Гвардиолы стала чемпионом с 98 очками.

    После матча в Брайтоне прошла церемония награждения «Сити». Капитан команды Венсан Компани поднял кубок Премьер-лиги.

    • «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в пятый раз.
    • Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко оторвалась от «Ливерпуля», который занял второе место в лиге.
    • Для Гвардиолы это пятый титул с «Ман Сити» и 26-й в карьере.

    «Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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