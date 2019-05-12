«Манчестер Сити» получил медали и кубок АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче заключительного тура АПЛ (4:1). Команда Хосепа Гвардиолы стала чемпионом с 98 очками.
После матча в Брайтоне прошла церемония награждения «Сити». Капитан команды Венсан Компани поднял кубок Премьер-лиги.
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— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
- «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в пятый раз.
- Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко оторвалась от «Ливерпуля», который занял второе место в лиге.
- Для Гвардиолы это пятый титул с «Ман Сити» и 26-й в карьере.
«Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул