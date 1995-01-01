Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    РПЛ. «Спартак» победил «Уфу» благодаря голу Зе Луиша и опередил ЦСКА в таблице

    «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Уфу» в матче 28-го тура РПЛ. Единственный гол у москвичей забил головой нападающий Зе Луиш на 11-й минуте.

    Красно-белые набрали 46 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Армейцы в 19:00 сыграют в гостях против «Зенита».

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Спартак (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Зе Луиш, 11.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ташаев (Мелкадзе, 87), Фернандо, Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Луис Адриано, 72).

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Неделчару, Карп, Ваньек (Вомбергар, 62), Тилль, Сысуев (Аликин, 90), Игбун.

    Предупреждения: Зобнин, 39 – Игбун, 42; Карп, 45+1; Тилль, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3848

      Старикан 2 минуты назад

      Игра ни какая... даже с водочкой га стадионе удовольствия не получил...ну для этого сезона так и быть 3 очка в копилке... все надежды на следующий сезон и на глобальные перемены в команде...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2303

      Сармат Ростов 6 минут назад

      Унылая игра. Неубедительная победа.
      На данном этапе нужно было рвать 5:0, не меньше!!!
      Как бы то ни было, всех Красно-Белых С ПОБЕДОЙ!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4326

      батог 10 минут назад

      Уфффф....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      johnny983 1 час назад

      Такое ощущение, что Кононов вообще ничего не контролирует и загнан в угол, причем не веря в свои силы выбраться.
      Основной состав довольно сомнительный. Про замены промолчу.
      Зачем ставить ТАКОГО Зобнина? Ташаев - по пояс деревянный, лишь на замену его можно держать в Спартаке.
      Молодые пока не тянут основу, их постепенно наигрывать надо.
      В команде нет духа, желание было видно лишь в матче с Уралом, но видимо это одноразовое явление.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      spartakuz 1 час назад

      Умяров, Ташаев - ни о чем! Зобнин, Адриано - не готовы! Все замены ослабляют команду. Ладно, Мельгарехо устал, на фига сняли Зе?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14945

      VVM1964 > spartakuz 1 час назад

      Ну на счет Ташаева я бы так не сказал - потихоньку прибавляет , с остальным полностью согласен .

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +761

      spartakuz > VVM1964 1 час назад

      Когда он перешёл в Спартак? Как долго будет подниматься до своего уровня? Не лучше было бы оставить Самедова и Ёременко? Этот сезон один из худший за последние 10 лет. Самое удручающее - игры нет, и не предвидется!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14945

      VVM1964 > spartakuz 55 минут назад

      И опять практически соглашусь - Еременко это потеря , ну а Самедов не намного лучше , но возраст ( только на замену ) , ну а про сезон тут и говорить не о чем - при хорошем стечении обстоятельств ЛЕ ((( , ну а для Ташаева думаю следующий сезон должен стать определяющим .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +761

      spartakuz > VVM1964 46 минут назад

      Очень надеюсь, что сменят тренера. Не для Спартака Кононов! За более высокие результаты увольняли тренеров, неужели его оставят?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17136

      oyabun 1 час назад

      Которую игру уже с надеждой жду "ну вот сейчас я наконец увижу другой Спартак - уверенный в себе, быстро выходящий из обороны в атаку, создающий красивые комбинации, завершающиеся четкими, заслуженными голами". Но нет. Команда Кононова играет стабильно плохо, уныло и как сказали сами комментаторы даже "чудовищно". Мое мнение - расчитывать в след.сезоне с этим тренером на что то путное нельзя.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13744

      DVOK68 > oyabun 1 час назад

      Да это не только ваше мнение.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5714

      Eddyson > oyabun 49 минут назад

      Будет как обычно: щас потихоньку доковыляем до стыков в ЛЕ, а в начале следующего сезона оттуда вылетим и с новым тренером нас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      gera123 1 час назад

      Дзюба хет трик сегодня сделает, но в свои ворота))) А если серьёзно то игры у Спартака нет совсем...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1968

      a_who 1 час назад

      С победой друзья ! жаль питерцы сегодня напрягаться не будут !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Леха из Твери 1 час назад

      По ходу Уфа должок вернула спартачам, когда они спасли их от ФНЛ.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3592

      Спартач80 > Леха из Твери 1 час назад

      Во,и тварь здесь,ой Тверь...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Опускатель коняжек > Спартач80 59 минут назад

      А это ОЧКОЛИЗ знатный, как шавка вокзальная всегда где то рядом трётся)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      Борат 1 час назад

      Вот бы в ЛЧ запрыгнуть с такой игрой))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1167

      Леха из Твери > Борат 53 минуты назад

      С такой игрой им только голым задом на бутылку запрыгивать))) Ближайшие лет 14

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru