РПЛ. «Спартак» победил «Уфу» благодаря голу Зе Луиша и опередил ЦСКА в таблице

Игра ни какая... даже с водочкой га стадионе удовольствия не получил...ну для этого сезона так и быть 3 очка в копилке... все надежды на следующий сезон и на глобальные перемены в команде...
«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Уфу» в матче 28-го тура РПЛ. Единственный гол у москвичей забил головой нападающий Зе Луиш на 11-й минуте.
Красно-белые набрали 46 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Армейцы в 19:00 сыграют в гостях против «Зенита».
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Спартак (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Зе Луиш, 11.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ташаев (Мелкадзе, 87), Фернандо, Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Луис Адриано, 72).
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Неделчару, Карп, Ваньек (Вомбергар, 62), Тилль, Сысуев (Аликин, 90), Игбун.
Предупреждения: Зобнин, 39 – Игбун, 42; Карп, 45+1; Тилль, 77.