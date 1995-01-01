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    Ван Дейк: «Если в следующий раз нам понадобятся 100 или более очков, мы попробуем это сделать»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал интервью перед матчем заключительного тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

    Команда Юргена Клоппа занимает второе место в таблице, отставая на одно очко от «Манчестер Сити». Манкунианцы сыграют с «Брайтоном». Все матчи тура начнутся в 17:00 по московскому времени.

    «Это только начало для всех нас. Я приехал сюда прошлой зимой и чувствую, что с того момента мы добились прогресса.

    Главное – бороться за титул каждый год. Если в следующий раз для чемпионства нам понадобятся 100 или более очков, мы попробуем это сделать.

    Но сейчас мы в текущем сезоне и должны верить в лучшее, однако надо быть реалистами. Ситуация зависит не от нас. Единственное, что в наших силах, – победа над «Вулверхэмптоном».

    Учитывая выступление «Сити» по ходу сезона, стоит ожидать их победы», – цитирует голландца Liverpool Echo.

    • Ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в январе-2018 за 84,65 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории.
    • Ассоциация профессиональных футболистов Англии признала его лучшим игроком года, АПЛ включила в список номинантов на звание игрока сезона.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2353

      ivan-football-fan 1 час назад

      Весомо. Со знанием дела. Солидно..
      УВЕРЕННО...
      Как тут не слушать - ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕЗОНА!

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