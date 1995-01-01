Ван Дейк: «Если в следующий раз нам понадобятся 100 или более очков, мы попробуем это сделать»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал интервью перед матчем заключительного тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

Команда Юргена Клоппа занимает второе место в таблице, отставая на одно очко от «Манчестер Сити». Манкунианцы сыграют с «Брайтоном». Все матчи тура начнутся в 17:00 по московскому времени.

«Это только начало для всех нас. Я приехал сюда прошлой зимой и чувствую, что с того момента мы добились прогресса.

Главное – бороться за титул каждый год. Если в следующий раз для чемпионства нам понадобятся 100 или более очков, мы попробуем это сделать.

Но сейчас мы в текущем сезоне и должны верить в лучшее, однако надо быть реалистами. Ситуация зависит не от нас. Единственное, что в наших силах, – победа над «Вулверхэмптоном».

Учитывая выступление «Сити» по ходу сезона, стоит ожидать их победы», – цитирует голландца Liverpool Echo.