Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Ван Дейк, Стерлинг и Азар – в топ-7 претендентов на звание лучшему игроку АПЛ-2018/19

    Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила семерку номинантов на звание лучшего игрока сезона.

    В список вошли:

    1. Серхио Агуэро, нападающий «Манчестер Сити»;

    2. Эден Азар, полузащитник «Челси»;

    3-4. Садио Мане и Мохамед Салах, полузащитники «Ливерпуля»;

    5-6. Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, полузащитник «Манчестер Сити»;

    7. Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля».

    Победителя выберут болельщики, капитаны команд чемпионата и члены жюри.

    Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2797

      dinar7777dinar 1 час назад

      видели мы вашего ван дейка на камп ноу ! от него ушел суарес ван дейк упустил и не подстраховал матипа. суарес бил в перекладину ван дейк ушами хлопал пока месси выбегал и добивал в пустые ворота ! вот и весь ван дейк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1527

      Dellleone 1 час назад

      А где ребята из Аякса ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2797

      dinar7777dinar > Dellleone 1 час назад

      наверное в чемпионате голландии !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1527

      Dellleone > dinar7777dinar 1 час назад

      Ты наверно себя считаешь очень остроумным?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru