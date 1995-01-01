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    «Арсенал» предложит Ляказетту и Обамеянгу продлить контракты на улучшенных условиях

    Руководство «Арсенала» хочет продлить соглашения с нападающими Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    По информации Daily Mail, лондонский клуб предложит футболистам повышение зарплаты до 250 тысяч фунтов в неделю.

    Напомним, 9-го мая команда Унаи Эмери вышла в финал Лиги Европы, где 29-го числа сыграет с «Челси» на Олимпийском стадионе в Баку. В ответном полуфинале против «Валенсии» (4:2; 7:3 по сумме) габонец сделал хет-трик, француз забил один гол.

    В заключительном туре английской Премьер-лиги лондонцы сыграют с «Бернли». Начало всех матчей дня – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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