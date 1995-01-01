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    Calciomercato: агент Санчеса встретился со спортивным директором «Ювентуса»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес летом может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

    Интерес к 30-летнему форварду проявляет «Ювентус». По информации издания, агент футболиста Фернандо Фелицевич встретился с Фабио Паратичи, спортивным директором туринского клуба.

    Информация о подробностях встречи отсутствует.

    Источник уточнил, что в течение месяца Фелицевич также вел переговоры с другими клубами.

    • Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года в рамках обмена на Генриха Мхитаряна с доплатой 34 миллиона евро.
    • В текущем сезоне чилиец забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 27 матчах всех турниров.
    • Выход в стартовом составе в игре против «Вест Хэма» (2:1; 37-й тур АПЛ, 5 мая) стал для него первым за два месяца.
    • Срок действия контракта истекает в июне 2022 года. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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