Calciomercato: агент Санчеса встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес летом может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

Интерес к 30-летнему форварду проявляет «Ювентус». По информации издания, агент футболиста Фернандо Фелицевич встретился с Фабио Паратичи, спортивным директором туринского клуба.

Информация о подробностях встречи отсутствует.

Источник уточнил, что в течение месяца Фелицевич также вел переговоры с другими клубами.