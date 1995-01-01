Тренер «Сочи» Точилин – о выходе в РПЛ: «Хотим усилить все линии»

Эти бюджетные бабосы оприходуют быстро, будьте спокойны. И хрен таких "нахлебников" потом вышибешь из РПЛ.
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поговорил о летней трансферной кампании клуба. Усиления требуют все линии, считает специалист.
«Хотим усилить все линии и улучшить общекомандные взаимодействия. У нас высокий потенциал», – сказал Точилин.
- Вторая команда, вышедшая в РПЛ, – «Тамбов».
- «Сочи» основан в прошлом году.
- Самый дорогой игрок сочинцев – Максим Барсов (900 тысяч евро).
«Сочи» вышел в РПЛ. Год назад клуб сенсационно перевезли из Петербурга