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    Тренер «Сочи» Точилин – о выходе в РПЛ: «Хотим усилить все линии»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поговорил о летней трансферной кампании клуба. Усиления требуют все линии, считает специалист.

    «Хотим усилить все линии и улучшить общекомандные взаимодействия. У нас высокий потенциал», – сказал Точилин.

    • Вторая команда, вышедшая в РПЛ, – «Тамбов».
    • «Сочи» основан в прошлом году.
    • Самый дорогой игрок сочинцев – Максим Барсов (900 тысяч евро).

    «Сочи» вышел в РПЛ. Год назад клуб сенсационно перевезли из Петербурга

    Источник: ФНЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +450

      rash1959 17 минут назад

      Эти бюджетные бабосы оприходуют быстро, будьте спокойны. И хрен таких "нахлебников" потом вышибешь из РПЛ.

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      Рейтинг: +719

      Фанат Рубина > rash1959 8 минут назад

      у них владелец боря ротенберг старший

      0
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      Рейтинг: +719

      Фанат Рубина 1 час назад

      главное не совершайте ошибку енисей и не распускайте пол команды..
      и не подбирайте усиление из енисея и анжи..
      ищите новых людей!

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      Рейтинг: +3514

      александр п > Фанат Рубина 1 час назад

      А где же им искать новых людей?Лимит то никто не отменял.

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      Рейтинг: +719

      Фанат Рубина > александр п 41 минуту назад

      лимит в фнл жестче чем в рпл.. поэтому запас есть..
      + я же говорю что оказываться от костяка команды который заработал повышение нельзя, енесей, ска так сделали и отправились назад в фнл..

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