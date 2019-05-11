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    Серия А. «Милан» обыграл «Фиорентину» и укрепился в зоне еврокубков 

    «Милан» обыграл «Фиорентину» в матче 36-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

    «Милан» с 62 очками занимает пятое место в таблице, которое гарантирует участие в групповом этапе Лиги Европы, и на одно очко отстает от «Интера», который идет четвертым (игра в запасе). «Фиорентина» с 40 очками идет на 12-м месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

    Фиорентина – Милан – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Чалханоглу, 36.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2019 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5624

      KLIM777 1 час назад

      вот лошки просто слили матч...звезды блин...стоимость кьезы семионе 3 пачки красного петра

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