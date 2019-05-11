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    Corriere dello Sport: Покеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов в год

    «Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на замену Массимилиано Аллегри.

    В последние часы представители туринцев через посредников связались с агентами специалиста. Аргентинец готовность подумать над предложением, но при этом запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Это почти в три раза больше, чем сейчас зарабатывает Аллегри (7,5 миллиона).

    • В этом сезоне «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, а в АПЛ перед последним туром занимает четвертое место в турнирной таблице.
    • «Ювентус» под руководством Аллегри выиграл пятый чемпионский титул подряд [в общей сложности – восьмой кряду].
    • Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть Турин эти летом и возглавить «ПСЖ».

    Источник: Corriere dello Sport

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