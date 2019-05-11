Corriere dello Sport: Покеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов в год

«Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на замену Массимилиано Аллегри.

В последние часы представители туринцев через посредников связались с агентами специалиста. Аргентинец готовность подумать над предложением, но при этом запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Это почти в три раза больше, чем сейчас зарабатывает Аллегри (7,5 миллиона).