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    Погба: «Статистика Месси и Роналду – исключение, а не норма. Сейчас трудно забить более 20 голов за сезон»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал мнение, по какой причине болельщики и футбольная общественность ждут от атакующих футболистов большого количества результативных действий за сезон.

    По мнению француза, ежегодные показатели Лионеля Месси и Криштиану Роналду повысили уровень ожидания для всех остальных игроков передней линии.

    «Футбол сильно изменился. Я вырос, наблюдая за подвигами великих чемпионов, настоящих легенд, таких как Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Франческо Тотти и многих других.

    Все они были чемпионами, лучшими в мире. Но, возможно, многие из них не достигли отметки в более чем 20 голов за сезон. Сейчас данные, статистика, цифры часто кажутся единственным параметром суждения.

    С одной стороны, это хорошо. Это часть эволюции современного футбола и желания играть в мяч все больше и больше. Но мы часто забываем о том, как тяжело было забить более 20 голов [в сезоне], даже для больших футболистов. А сегодня, возможно, даже еще сложнее, потому что дистанция между командами топ-уровня сократилась, особенно в крупных турнирах.

    Месси и Роналду показали в последние годы: делать то, что они делают, поддерживать эту статистику – это исключение, а не норма. Если атакующий игрок сегодня забьет 10 или 15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работа игрока должна оцениваться с точки зрения перспективы.

    Вы должны помнить, что кто-то вроде Павла Недведа выиграл «Золотой мяч» не побеждая в Лиге чемпионов и не забивая много голов. Он был просто лучшим в своей роли и был награжден за то, что был способен делать на поле», – сказал Погба.

    В текущем сезон 26-летний футболист провел за «МЮ» 46 матчей, записав на свой счет 16 мячей и 11 голевых передач.

    Источник: Goal

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