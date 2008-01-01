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    Саутгейт: «И Клопп, и Покеттино проводят невероятный сезон»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о выходе «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов.

    «В понедельник я присутствовал на игре «Манчестер Сити» – «Лестер». Тогда я подумал, что в этом матче события развернулись сумасшедшим образом. Когда во вторник покидал «Энфилд», мне казалось, что это один из самых фантастических вечеров за все мои 30 лет в футболе. А на следующий день я увидел невероятный камбэк «Тоттенхэма».

    И Юрген Клопп, и Маурисио Покеттино при разных обстоятельствах и проблемах проводят выдающиеся сезоны. Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться результата», – заявил Саутгейт.

    Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    «Тоттенхэм» – самая уставшая команда. Сезон без отдыха летом, без трансферов, без замен

    Источник: Sky Sports

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