Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на «Стэмфорд Бридж»

Побеждай и уходи. Азар ты достоин большего, а не это окружение баранов которые даже пас не могут нормально отдать.
Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итог победе над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 по пенальти) в ответном полуфинале Лиги Европы.
Бельгиец реализовал решающий удар в серии одиннадцатиметровых.
«Стал ли этот матч последним для меня на «Стэмфорд Бридж»? Я не думаю об этом. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-нибудь для команды и клуба.
Даже если этот матч последний – я сделаю все ради победы на турнире. Внутреннее я еще не определился», – сказал бронзовый призер ЧМ-2018.
- Известно об интересе к 28-летнему Азару со стороны «Реала». По данным Marca, стороны объявят о трансфере 19 мая.
- В седьмом сезоне за клуб игрок забил 19 голов и отдал 16 ассистов в 50 матчах всех турниров.
- Финал Лиги Европы состоится 29 мая. «Челси» на Олимпийском стадионе в Баку сыграет с «Арсеналом».
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