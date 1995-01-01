Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на «Стэмфорд Бридж»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итог победе над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 по пенальти) в ответном полуфинале Лиги Европы.

    Бельгиец реализовал решающий удар в серии одиннадцатиметровых.

    «Стал ли этот матч последним для меня на «Стэмфорд Бридж»? Я не думаю об этом. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-нибудь для команды и клуба.

    Даже если этот матч последний – я сделаю все ради победы на турнире. Внутреннее я еще не определился», – сказал бронзовый призер ЧМ-2018.

    • Известно об интересе к 28-летнему Азару со стороны «Реала». По данным Marca, стороны объявят о трансфере 19 мая.
    • В седьмом сезоне за клуб игрок забил 19 голов и отдал 16 ассистов в 50 матчах всех турниров.
    • Финал Лиги Европы состоится 29 мая. «Челси» на Олимпийском стадионе в Баку сыграет с «Арсеналом».

    Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      O-Z 26 минут назад

      Побеждай и уходи. Азар ты достоин большего, а не это окружение баранов которые даже пас не могут нормально отдать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70123
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru