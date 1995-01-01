Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на «Стэмфорд Бридж»

Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итог победе над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 по пенальти) в ответном полуфинале Лиги Европы.

Бельгиец реализовал решающий удар в серии одиннадцатиметровых.

«Стал ли этот матч последним для меня на «Стэмфорд Бридж»? Я не думаю об этом. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-нибудь для команды и клуба.

Даже если этот матч последний – я сделаю все ради победы на турнире. Внутреннее я еще не определился», – сказал бронзовый призер ЧМ-2018.

Известно об интересе к 28-летнему Азару со стороны «Реала». По данным Marca, стороны объявят о трансфере 19 мая.

В седьмом сезоне за клуб игрок забил 19 голов и отдал 16 ассистов в 50 матчах всех турниров.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая. «Челси» на Олимпийском стадионе в Баку сыграет с «Арсеналом».

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