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    Йович забил в ворота «Челси» и сравнялся по голам с Жиру, лучшим бомбардиром Лиги Европы

    «Айнтрахт» играет на выезде с «Челси» (1:1, 59-я минута) в ответном полуфинале Лиги Европы.

    На 28-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Рубен Лофтус-Чик.

    На 49-й счет сравнял нападающий немецкого клуба Лука Йович. 21-летний серб сравнялся по количеству голов с форвардом синих Оливье Жиру и Виссамом Бен-Йеддером из «Севильи» – 10. Француз вышел в стартовом составе команды Маурицио Сарри.

    Источник: Бомбардир

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    09.05.2019 23:18
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