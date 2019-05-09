Йович забил в ворота «Челси» и сравнялся по голам с Жиру, лучшим бомбардиром Лиги Европы

долбоящер, стату совсем не смотрит
«Айнтрахт» играет на выезде с «Челси» (1:1, 59-я минута) в ответном полуфинале Лиги Европы.
На 28-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Рубен Лофтус-Чик.
На 49-й счет сравнял нападающий немецкого клуба Лука Йович. 21-летний серб сравнялся по количеству голов с форвардом синих Оливье Жиру и Виссамом Бен-Йеддером из «Севильи» – 10. Француз вышел в стартовом составе команды Маурицио Сарри.
- Первый матч закончился со счетом 1:1.
- «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «Стэмфорд Бридж».