Зиеш – после вылета из ЛЧ: «Мы можем гордиться друг другом. «Аякс» доволен сезоном»

Так ведь и чемпионство ещё могут упустить..
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.
В среду амстердамская команда на своем поле проиграла «Тоттенхэму» (2:3) в ответном матче 1/2 финала и, несмотря на гостевую победу со счетом 1:0 в первой встрече, покинула турнир. Марокканец во вчерашней игре отметился голом.
– Хаким, какая драматическая концовка.
– Да. У меня нет слов, чтобы это описать.
– Команда пропустила буквально на последних секундах.
– Мы не допустили бы этого, если бы знали, как соперник проведет эту атаку. Повторюсь, слов нет.
– Знаю, что вы сейчас переживаете, но что вы говорили друг другу в раздевалке после матча?
– Было тихо. Никто ничего не говорил.
– Вы были так близко к Мадриду [финал ЛЧ состоится на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано»].
– Верно. Справиться с этим будет трудно, особенно в ближайшие дни. Но мы обязательно вернемся.
– Это очень трудная ситуация, но команда провела замечательный сезон.
– Разумеется, мы можем гордиться друг другом. Мы довольны сезоном, но были очень близко к финалу Лиги чемпионов и хотели попасть туда.
– Теперь остается чемпионская гонка в Эредивизие.
– Да, сейчас это единственная цель.
- В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 47 матчей, забил 21 гол и сделал 22 результативные передачи.
- За два тура до конца чемпионата Голландии амстердамцы лидируют в турнирной таблице, опережая ПСВ по дополнительным показателям.