Зиеш – после вылета из ЛЧ: «Мы можем гордиться друг другом. «Аякс» доволен сезоном»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

В среду амстердамская команда на своем поле проиграла «Тоттенхэму» (2:3) в ответном матче 1/2 финала и, несмотря на гостевую победу со счетом 1:0 в первой встрече, покинула турнир. Марокканец во вчерашней игре отметился голом.

– Хаким, какая драматическая концовка.

– Да. У меня нет слов, чтобы это описать.

– Команда пропустила буквально на последних секундах.

– Мы не допустили бы этого, если бы знали, как соперник проведет эту атаку. Повторюсь, слов нет.

– Знаю, что вы сейчас переживаете, но что вы говорили друг другу в раздевалке после матча?

– Было тихо. Никто ничего не говорил.

– Вы были так близко к Мадриду [финал ЛЧ состоится на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано»].

– Верно. Справиться с этим будет трудно, особенно в ближайшие дни. Но мы обязательно вернемся.

– Это очень трудная ситуация, но команда провела замечательный сезон.

– Разумеется, мы можем гордиться друг другом. Мы довольны сезоном, но были очень близко к финалу Лиги чемпионов и хотели попасть туда.

– Теперь остается чемпионская гонка в Эредивизие.

– Да, сейчас это единственная цель.