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    Зиеш – после вылета из ЛЧ: «Мы можем гордиться друг другом. «Аякс» доволен сезоном»

    Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

    В среду амстердамская команда на своем поле проиграла «Тоттенхэму» (2:3) в ответном матче 1/2 финала и, несмотря на гостевую победу со счетом 1:0 в первой встрече, покинула турнир. Марокканец во вчерашней игре отметился голом.

    Хаким, какая драматическая концовка.

    – Да. У меня нет слов, чтобы это описать.

    – Команда пропустила буквально на последних секундах.

    – Мы не допустили бы этого, если бы знали, как соперник проведет эту атаку. Повторюсь, слов нет.

    – Знаю, что вы сейчас переживаете, но что вы говорили друг другу в раздевалке после матча?

    – Было тихо. Никто ничего не говорил.

    – Вы были так близко к Мадриду [финал ЛЧ состоится на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано»].

    – Верно. Справиться с этим будет трудно, особенно в ближайшие дни. Но мы обязательно вернемся.

    – Это очень трудная ситуация, но команда провела замечательный сезон.

    – Разумеется, мы можем гордиться друг другом. Мы довольны сезоном, но были очень близко к финалу Лиги чемпионов и хотели попасть туда.

    – Теперь остается чемпионская гонка в Эредивизие.

    – Да, сейчас это единственная цель.

    • В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 47 матчей, забил 21 гол и сделал 22 результативные передачи.
    • За два тура до конца чемпионата Голландии амстердамцы лидируют в турнирной таблице, опережая ПСВ по дополнительным показателям.

    Источник: beIN SPORTS

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5103

      mihail200606 1 час назад

      Так ведь и чемпионство ещё могут упустить..

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