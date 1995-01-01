Английские клубы установили рекорд Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» стал финалистом Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Аяксом» (0:1, 3:2).

Команда Маурисио Покеттино стала пятым представителем АПЛ, пробившимся в финал самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд ЛЧ. Ранее ни одна страна не делегировала в финал данного соревнования столько клубов.

До «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов выходили «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее АПЛ делила рекорд с Примерой. Среди испанских команд в финал пробивались «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».