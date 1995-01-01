Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Английские клубы установили рекорд Лиги чемпионов

    «Тоттенхэм» стал финалистом Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Аяксом» (0:1, 3:2).

    Команда Маурисио Покеттино стала пятым представителем АПЛ, пробившимся в финал самого престижного еврокубкового турнира.

    Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд ЛЧ. Ранее ни одна страна не делегировала в финал данного соревнования столько клубов.

    До «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов выходили «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

    Ранее АПЛ делила рекорд с Примерой. Среди испанских команд в финал пробивались «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:20
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70123
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru