Лукас – о матче с «Аяксом»: «Лучшая игра в истории клуба»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:3).

«Я только что пришел в себя. Был какой-то крик, а потом я полностью потерял голос. Я был повсюду, это были острые эмоции. Неверие и шок. Последний месяц в ЛЧ и в АПЛ был невероятным.

Такие игроки, как Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд, долго были в клубе и развивались здесь. Я не думаю, что они рассчитывали сыграть в финале в еврокубке за «Тоттенхэм». «Ливерпуль» годами играл в финалах, это у них в истории. «Шпорам» нужно это, и если мы можем выиграть, то это отправит нас в абсолютно другую стратосферу.

Тренер может больше никогда не увидеть такой игры. Я рад за него и за клуб. Это лучшая игра в истории клуба», – сказал Моура.

В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

Игра пройдет 1 июня в Мадриде.

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