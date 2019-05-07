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    «Наполи» хочет купить у «Атлетико» Косту

    «Наполи» заинтересован в приобретении нападающего «Атлетико» Диего Косты в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Marca со ссылкой на Gazzetta dello Sport, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти хорошо относится к испанцу и одобрил его переход.

    Ранее 30-летний футболист был дисквалифицирован на восемь матчей Примеры за оскорбление арбитра во встрече 31-го тура с «Барселоной» (0:2). После этого появилась информация, что форвард отказался тренироваться из-за санкций, которые наложил на него клуб.

    • В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 21 игру, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
    • Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +532

      Genz 13 минут назад

      Есть два великих, которые делают результат, Роналду и Коста. Остальные- фуфел. Это Месси, Салах- шалупонь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +316

      OBOLEV 14 минут назад

      Думаю Коста еще не сказал своего последнего слова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +453

      Борат 30 минут назад

      зачем неаполитанцам эта макака?
      он уже дано никакущий.

      1
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      Рейтинг: +421

      VVadic 30 минут назад

      Китай даст в 3 раза больше!!!

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