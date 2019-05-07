«Наполи» хочет купить у «Атлетико» Косту

«Наполи» заинтересован в приобретении нападающего «Атлетико» Диего Косты в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca со ссылкой на Gazzetta dello Sport, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти хорошо относится к испанцу и одобрил его переход.

Ранее 30-летний футболист был дисквалифицирован на восемь матчей Примеры за оскорбление арбитра во встрече 31-го тура с «Барселоной» (0:2). После этого появилась информация, что форвард отказался тренироваться из-за санкций, которые наложил на него клуб.