«Наполи» хочет купить у «Атлетико» Косту

Есть два великих, которые делают результат, Роналду и Коста. Остальные- фуфел. Это Месси, Салах- шалупонь
«Наполи» заинтересован в приобретении нападающего «Атлетико» Диего Косты в летнее трансферное окно.
Как сообщает Marca со ссылкой на Gazzetta dello Sport, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти хорошо относится к испанцу и одобрил его переход.
Ранее 30-летний футболист был дисквалифицирован на восемь матчей Примеры за оскорбление арбитра во встрече 31-го тура с «Барселоной» (0:2). После этого появилась информация, что форвард отказался тренироваться из-за санкций, которые наложил на него клуб.
- В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 21 игру, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
- Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до июня 2021 года.