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    «Барселона» вылетела из ЛЧ второй раз подряд, выиграв первый матч с разницей в 3 мяча

    «Барселона» завершила выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Ливерпулю» на стадии 1/2 финала с общим счетом 3:4 (3:0 дома, 0:4 на выезде).

    После домашней победы 4:1 над «Ромой» в четвертьфинлае розыгрыша-2017/18 каталонцы уступили 1:4 на выезде и также вылетели из турнира.

    Напомним, в матче на «Энфилде» команда Эрнесто Вальверде пропустила по два гола от полузащитника Джорджиньо Вейналдума и нападающего Дивока Ориги.

    • У нас были шансы, чтобы забить гол, в котором мы нуждались, но ничего не вышло. Сначала поражение в Риме, теперь это. Больше ничего не могу сказать», – после матча сказал полузащитник сине-гранатовых Серхио Бускетс.

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +448

      CSKA57 40 минут назад

      Ничему жизнь не учит!

      1
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      Рейтинг: +2259

      ivan-football-fan 1 час назад

      МЕССИ - КРУПНЕЙШАЯ ЛОВУШКА И ПРОБЛЕМА БАРСЕЛОНЫ!)))

      1
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      Рейтинг: +1444

      Danish Dynamite 1 час назад

      Нечего было Месси рекламировать чипсы Лэйз. Карму подпортил, как Аршавин в своё время)

      1
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      Рейтинг: +614

      IVANRUS777 2 часа назад

      3:0 Барса проиграла на выезде. Исправьте.

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