«Барселона» вылетела из ЛЧ второй раз подряд, выиграв первый матч с разницей в 3 мяча

«Барселона» завершила выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Ливерпулю» на стадии 1/2 финала с общим счетом 3:4 (3:0 дома, 0:4 на выезде).

После домашней победы 4:1 над «Ромой» в четвертьфинлае розыгрыша-2017/18 каталонцы уступили 1:4 на выезде и также вылетели из турнира.

Напомним, в матче на «Энфилде» команда Эрнесто Вальверде пропустила по два гола от полузащитника Джорджиньо Вейналдума и нападающего Дивока Ориги.

У нас были шансы, чтобы забить гол, в котором мы нуждались, но ничего не вышло. Сначала поражение в Риме, теперь это. Больше ничего не могу сказать», – после матча сказал полузащитник сине-гранатовых Серхио Бускетс.

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