Всё дело в рекламе чипсов Lay's. Кто их рекламирует (Аршавин, де Хеа, Месси) - тот либо паршивится, либо просто не везёт.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итог поражению от «Ливерпуля» (0:3; 3:4 по сумме) в полуфинале Лиги чемпионов.
«Они с самого начала матча включились в игру, нам было тяжело справляться с прессингом.
У нас были шансы, чтобы забить гол, в котором мы нуждались, но ничего не вышло.
Сначала поражение в Риме, теперь это. Больше ничего не могу сказать», – цитирует испанца журналист ESPN Дермот Корриган.
- В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 каталонцы проиграли «Роме» со счетом 0:3 (4:4 суммарно, выход римлян по правилу гостевого гола).
- Финал состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Второй финалист определится в матче «Аякс» – «Тоттенхэм» (1:0).