Бускетс: «Прессинг «Ливерпуля» был тяжелым. Сначала мы проиграли четвертьфинал в Риме, теперь случилось это»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итог поражению от «Ливерпуля» (0:3; 3:4 по сумме) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Они с самого начала матча включились в игру, нам было тяжело справляться с прессингом.

У нас были шансы, чтобы забить гол, в котором мы нуждались, но ничего не вышло.

Сначала поражение в Риме, теперь это. Больше ничего не могу сказать», – цитирует испанца журналист ESPN Дермот Корриган.