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    Бускетс: «Прессинг «Ливерпуля» был тяжелым. Сначала мы проиграли четвертьфинал в Риме, теперь случилось это»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итог поражению от «Ливерпуля» (0:3; 3:4 по сумме) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Они с самого начала матча включились в игру, нам было тяжело справляться с прессингом.

    У нас были шансы, чтобы забить гол, в котором мы нуждались, но ничего не вышло.

    Сначала поражение в Риме, теперь это. Больше ничего не могу сказать», – цитирует испанца журналист ESPN Дермот Корриган.

    • В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 каталонцы проиграли «Роме» со счетом 0:3 (4:4 суммарно, выход римлян по правилу гостевого гола).
    • Финал состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Второй финалист определится в матче «Аякс»«Тоттенхэм» (1:0).

    Источник: Твиттер журналиста ESPN Дермота Корригана

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1439

      Danish Dynamite 5 минут назад

      Всё дело в рекламе чипсов Lay's. Кто их рекламирует (Аршавин, де Хеа, Месси) - тот либо паршивится, либо просто не везёт.

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      Рейтинг: +168

      mirspirs 5 минут назад

      При этом Ливерпуль в Барселоне играл по-моему даже лучше. Мане, милнер, салах, много моментов было. Тут наоборот из пяти моментов 4 банки. Вспоминаются ох.. енная реализация выходов 3 в 1 в конце первого матча, да и сегодня месси, альба, на.. евертили дай боже. Сегодня конечно все сложилось для Ливерпуля. Поздравляю болельщиков Ливерпуля, скорблю и недоумеваю вместе с барселонцами

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      Рейтинг: +2248

      ivan-football-fan 16 минут назад

      Зажрались жирные коты, разучились мышей ловить!
      Против банды голодных уличных кошаков не выстояли и протекли, как снегурочка)))
      И не мудрено: их тут ужепри жизни всех во главе с Месси к лику святых наперебой причисляют)))

      0
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      Рейтинг: +445

      CSKA57 24 минуты назад

      Серхио, играть надо было! Поэтому лучше действительно молчать!

      1
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      Рейтинг: +5504

      KLIM777 25 минут назад

      Нужно качественное усиление,а пачками покупать Артуров, Малконов.

      Хотя Дембеле и Коутиньо должны были феерить, но может дело еще в тренере?

      Надеюсь финал будет таким Ливерпуль Аякс. Неожиданный и достойный.

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      Рейтинг: +370

      Файдаэн > KLIM777 22 минуты назад

      По мне, так "Ливерпуль - Тоттенхэм" больше подойдет под определение неожиданного, хотя там конец будет немного предсказуем. И Аякс, и Тоттенхэм - андердоги в этом турнире, но на характере прошли превосходящих в классе соперников.

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      Рейтинг: +5504

      KLIM777 > Файдаэн 20 минут назад

      Ну, чемпионат Англии в финале Лиге Чемпионов и Лиге Европы наверное чересчур.

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