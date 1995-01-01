Игроки «Ливерпуля» спели YNWA перед «Энфилдом» после выхода в финал ЛЧ

«Ливерпуль» обыграл «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0; 4:3 по сумме) и вышел в финал.

После матча игроки и тренерский штаб хозяев спели гимн клуба You'll Never Walk Alone перед фанатской трибуной KOP.

«Просто невероятно», – написали в твиттере красных после финального свистка.

Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги забили по 2 гола. Голландец стал первым игроком в истории полуфиналов ЛЧ, оформившим дубль после выхода на замену.

и забили по 2 гола. Голландец стал первым игроком в истории полуфиналов ЛЧ, оформившим дубль после выхода на замену. Финал состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Второй финалист определится в матче «Аякс» – «Тоттенхэм» (1:0).

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