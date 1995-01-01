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    Игроки «Ливерпуля» спели YNWA перед «Энфилдом» после выхода в финал ЛЧ

    «Ливерпуль» обыграл «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0; 4:3 по сумме) и вышел в финал.

    После матча игроки и тренерский штаб хозяев спели гимн клуба You'll Never Walk Alone перед фанатской трибуной KOP.

    «Просто невероятно», – написали в твиттере красных после финального свистка.

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1168

      SarJr 51 секунду назад

      вот этот ливер - просто фантастика. что с лидером, что без - все равно бьются до конца и играют в свою игру. заслуженный выход в финал, ничего не скажешь

      0
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      Рейтинг: +134

      MOBI 2 минуты назад

      Исполнение болел Ливерпуля наверно вся наша галактика слышит) завораживает равных нет

      0
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      Рейтинг: +76

      ЛивеерпулЬ 40 минут назад

      YNWA!!!

      3
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      Рейтинг: +2247

      ivan-football-fan > ЛивеерпулЬ 8 минут назад

      Y.M.C.A.– Village People

      0
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      Рейтинг: +5504

      KLIM777 46 минут назад

      А ведь кто-то играл на выезде с Ньюкаслом и выиграл 2-3, а кто-то спал. Отдых порой не идет на пользу.

      6
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      Рейтинг: +282

      Toomans > KLIM777 44 минуты назад

      Они просто думали, что все сделали дома. Клопп и компания думали по-другому)

      4
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      Рейтинг: +503

      VAD07 > KLIM777 38 минут назад

      Да просто футбольные боги всё расставили на свои места!

      4
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      Рейтинг: +2247

      ivan-football-fan > KLIM777 10 минут назад

      Жирные коты зажрались. И не мудрено: их тут уже при жихни к лику святых начали причислять!+

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