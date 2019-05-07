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    Вейналдум оформил дубль в ворота «Барселоны» после выхода на замену. Это первый случай в истории полуфиналов ЛЧ

    «Ливерпуль» принимает «Барселону» (3:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

    Хавбек хозяев Джорджиньо Вейналдум в перерыве сменил защитника Энди Робертсона.

    Голландец забил второй и третий гол на 54-й и 56-й минутах. Он стал первым игроком в истории полуфиналов турнира, оформившим дубль после выхода на замену.

    В первом тайме счет открыл нападающий Дивок Ориги.

    Источник: GracenoteLive

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    07.05.2019 23:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +166

      Опускатель коняжек 1 час назад

      Это Ливерпуль бл........!!!!!

      0
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      Рейтинг: +711

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      23:40 МСК счет 4-0..
      как не вспомнить Владимира Никитича в перерыве финала ЛЧ 2005..

      0
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      Рейтинг: +5504

      KLIM777 1 час назад

      ахахахаз да, Барса дохлая вообще. Как оказалось Ливеру просто не повезло на выезде.

      Неделю отдыхали, вообще просто нулевые днари.

      2
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      Рейтинг: +5504

      KLIM777 1 час назад

      барса мразь порит экспресс, сегодня и месси ничего не может... какой колхоз

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