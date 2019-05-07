Вейналдум оформил дубль в ворота «Барселоны» после выхода на замену. Это первый случай в истории полуфиналов ЛЧ

«Ливерпуль» принимает «Барселону» (3:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Хавбек хозяев Джорджиньо Вейналдум в перерыве сменил защитника Энди Робертсона.

Голландец забил второй и третий гол на 54-й и 56-й минутах. Он стал первым игроком в истории полуфиналов турнира, оформившим дубль после выхода на замену.

В первом тайме счет открыл нападающий Дивок Ориги.