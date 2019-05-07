Лига чемпионов. «Ливерпуль» отыграл три гола у «Барселоны» и вышел в финал

Ответный полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» закончился со счетом 4:0.

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум и нападающий Дивок Ориги забили по два гола. Голландец стал первым игроком в истории 1/2 финала ЛЧ, оформившим дубль после выхода на замену.

Команда Юргена Клоппа выиграла противостояние с общим счетом 4:3 и вышла в финал, который состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Второй финалист определится в матче «Аякс» – «Тоттенхэм». Амстердамский клуб выиграл первую встречу с минимальным счетом.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Барселона (Испания) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ориги, 7; 2:0 – Вейналдум, 54; 3:0 – Вейналдум, 56; 4:0 – Ориги, 77.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46), Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).

«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Артур, 75), Бускетс, Ракитич (Малком, 80), Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 60).

Предупреждения: Фабиньо, 11; Матип, 66 – Бускетс, 45+1; Ракитич, 53.

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