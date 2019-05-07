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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» отыграл три гола у «Барселоны» и вышел в финал

    Ответный полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Барселона» закончился со счетом 4:0.

    Полузащитник Джорджиньо Вейналдум и нападающий Дивок Ориги забили по два гола. Голландец стал первым игроком в истории 1/2 финала ЛЧ, оформившим дубль после выхода на замену.

    Команда Юргена Клоппа выиграла противостояние с общим счетом 4:3 и вышла в финал, который состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Второй финалист определится в матче «Аякс»«Тоттенхэм». Амстердамский клуб выиграл первую встречу с минимальным счетом.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Ливерпуль (Англия) – Барселона (Испания) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ориги, 7; 2:0 – Вейналдум, 54; 3:0 – Вейналдум, 56; 4:0 – Ориги, 77.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46), Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Артур, 75), Бускетс, Ракитич (Малком, 80), Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 60).

    Предупреждения: Фабиньо, 11; Матип, 66 – Бускетс, 45+1; Ракитич, 53.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    07.05.2019 23:56
    Комментарии252
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      Рейтинг: +642

      Измайловский Кочегар 2 минуты назад

      Ну Ливер просто жжёт напалмом в этом сезоне :))

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      Рейтинг: +3642

      Persona_non_Grata 3 минуты назад

      В Европе я болею за Барселону - сегодня у меня трагедия ((( , но я до сих пор не могу в это поверить !!! Я взрослый человек опять окунулся в мир сказок и фантастики , таких любимых мной в детстве и юношестве ...

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      Рейтинг: +986

      Koshkin@myshkyn 3 минуты назад

      Суарес сказал, что не будет праздновать гол на Энфилде. Действительно, не стал праздновать. Сдержал слово.﻿

      0
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      Рейтинг: +3265

      la verdad 6 минут назад

      Клопп великий специалист в плане настроя. Валверде никогда этого не умел. Вот и результат. Сегодня Ливер был велик и заслуженно победил. А я поплачу :)

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      Рейтинг: +568

      ВЛАДИВОСТОК 6 минут назад

      Ливерпуль !!! ..........Слов нет , только радостные эмоции .....Жаль что чемпионат они не выиграют , как то все по указке сдаются МС ........Фантастический матч !!!

      0
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      Рейтинг: +134

      MOBI 7 минут назад

      Ливерпуль просто уничтожил Барсу Галактические скорости Ливерпуля ВЕСЬ МАТЧ!!! ФАНТАСТИКА!!!

      0
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      Рейтинг: +808

      JTherry 9 минут назад

      вспомнил улыбку Клоппа после забитого Месси штрафного неделю назад, но сегодня - его лицо сияло от счастья, смел и удачлив Юрген)) фантастический камбэк, фантастический матчище!!!!

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      Рейтинг: +646

      Mariner 9 минут назад

      Не камбэк, а камбэкище! )))

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      Рейтинг: +29

      Denis-72007 17 минут назад

      Вот красавцы Ливерпуль !!! Отодрали барсуков как следует !!!

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      Рейтинг: +32

      Sawa sawa 20 минут назад

      Да обидно но ну когда хочешь удержать счёт надо обороняться а не открыта играть надеюсь Хави в этом году возглавит барсу

      2
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      Рейтинг: +1546

      BlackMurder > Sawa sawa 18 минут назад

      Карпин

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