Варди – лучший игрок АПЛ в апреле

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге.

В четырех апрельских матчах он забил пять голов и довел общее количество в сезоне до 18-ти. За тур до конца розыгрыша это пятый показатель.

В голосовании англичанин обошел Эдена Азара («Челси»), Джордана Хендерсона («Ливерпуль»), Эмерика Ляпорта («Манчестер Сити»), Шейна Лонга («Саутгемптон»), Айосе Переса («Ньюкасл»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Криса Вуда («Бернли»).