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    Варди – лучший игрок АПЛ в апреле

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге.

    В четырех апрельских матчах он забил пять голов и довел общее количество в сезоне до 18-ти. За тур до конца розыгрыша это пятый показатель.

    В голосовании англичанин обошел Эдена Азара («Челси»), Джордана Хендерсона («Ливерпуль»), Эмерика Ляпорта («Манчестер Сити»), Шейна Лонга («Саутгемптон»), Айосе Переса («Ньюкасл»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Криса Вуда («Бернли»).

    • Варди выступает за клуб с 2012 года. Выиграл Чемпионшип-2013/14 и АПЛ-2015/16.
    • Ранее пресс-служба лиги объявила список номинантов на звание лучшего тренера сезона.

    Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +774

      Mirak92 1 час назад

      Я уже начал забывать ,об этом чудном игроке)рад ,что переодически стреляет))удачи Джейми)

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