Варди – лучший игрок АПЛ в апреле

Я уже начал забывать ,об этом чудном игроке)рад ,что переодически стреляет))удачи Джейми)
Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге.
В четырех апрельских матчах он забил пять голов и довел общее количество в сезоне до 18-ти. За тур до конца розыгрыша это пятый показатель.
В голосовании англичанин обошел Эдена Азара («Челси»), Джордана Хендерсона («Ливерпуль»), Эмерика Ляпорта («Манчестер Сити»), Шейна Лонга («Саутгемптон»), Айосе Переса («Ньюкасл»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Криса Вуда («Бернли»).
- Варди выступает за клуб с 2012 года. Выиграл Чемпионшип-2013/14 и АПЛ-2015/16.
- Ранее пресс-служба лиги объявила список номинантов на звание лучшего тренера сезона.