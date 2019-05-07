Защитник «Зенита» Ракицкий вновь не вызван в сборную Украины

Федерация футбола Украины в инстаграме опубликовала список футболистов, выступающих в иностранных клубах, которые вызваны в сборную страны для подготовки к июньским отборочным матчам к Евро-2020. Среди них не оказалось защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Это произошло во второй раз в 2019 году. После перехода этой зимой 29-летнего игрока в петербургский клуб главный тренер украинской команды Андрей Шевченко в марте не вызвал его на игры сборной.

7 июня Украина во втором туре отбора сыграет с Сербией, а 10-го встретится с Люксембургом.