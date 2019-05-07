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    Защитник «Зенита» Ракицкий вновь не вызван в сборную Украины

    Федерация футбола Украины в инстаграме опубликовала список футболистов, выступающих в иностранных клубах, которые вызваны в сборную страны для подготовки к июньским отборочным матчам к Евро-2020. Среди них не оказалось защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

    Это произошло во второй раз в 2019 году. После перехода этой зимой 29-летнего игрока в петербургский клуб главный тренер украинской команды Андрей Шевченко в марте не вызвал его на игры сборной.

    7 июня Украина во втором туре отбора сыграет с Сербией, а 10-го встретится с Люксембургом.

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    Источник: Инстаграм ФФу

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3497

      Агасфер 17 минут назад

      Разучился играть,вот и не вызывают! И никакой политики...

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