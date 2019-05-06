Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Орлов: «Думаю, у «Зенита» есть мощное желание вложить деньги в российского топ-футболиста»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу возможного перехода из «Ахмата» в «Зенит» левого защитника Милада Мохаммади.

    Также он предположил, что петербуржцы хотят приобрести сильного футболиста с российским паспортом.

    «Интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три – сомнительно, четыре – уже много. Когда было пять аргентинцев в «Зените», это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.

    Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У «Зенита» есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста», – сказал Орлов.

    • В этом сезоне «Зенит» досрочно выиграл золотые медали РПЛ.
    • Из Кубка России сине-бело-голубые на стадии 1/8 финала, проиграв «Ростову» (1:3). В Лиге Европы петербуржцы также в 1/8 финала уступили «Вильярреалу» (1:3, 1:2).

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4289

      piligrim1986 4 минуты назад

      эт в кого же?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3473

      александр п 9 минут назад

      Не надо ослаблять РПЛ ,а в ЛЧ всё равно ничего не светит,такова суровая правда жизни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      mihail200606 26 минут назад

      Российский топ это хто? Где такие?))
      Геша в своём репертуаре..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      KPCCSPB > mihail200606 20 минут назад

      Головин или Черышев возможно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1358

      Рубинище 31 минуту назад

      Кроме Марио, россиян топов нет.. Зенит одноозначно стал нормально к трансферам относится.. Для ЛЧ самое то.. Лучше даже не представить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      platinum93 > Рубинище 18 минут назад

      Саша Головин, по меркам России топ, через года 3 возможно и в Европе себя ощущать не плохо будет, умный футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      логист 31 минуту назад

      а своих воспитывать не пробовали?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1827

      Павелий > логист 29 минут назад

      У руководства Зенита вместо мозгов - газ, они не осилят такие долгосрочные комбинации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      sergeyshubin 35 минут назад

      Хрен им а не Фернандес))) а кроме него только Черышев который скорее всего сам не пойдёт, да и не нужен он зениту

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1358

      Рубинище > sergeyshubin 24 минуты назад

      Зениту защитник, как воздух нужен..и не один - учитывая возраст Ивановича с Жирковым и Анюковым.. Скорее всего речь про Марио..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1077

      TOL47 35 минут назад

      Фернандеса ? Кто ещё и паспортистов денег стоит, только он

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2208

      владимир миронов 35 минут назад

      Тот случай, когда желания совпадают с возможностями.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69731
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru