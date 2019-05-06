Орлов: «Думаю, у «Зенита» есть мощное желание вложить деньги в российского топ-футболиста»

эт в кого же?))))
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу возможного перехода из «Ахмата» в «Зенит» левого защитника Милада Мохаммади.
Также он предположил, что петербуржцы хотят приобрести сильного футболиста с российским паспортом.
«Интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три – сомнительно, четыре – уже много. Когда было пять аргентинцев в «Зените», это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.
Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У «Зенита» есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста», – сказал Орлов.
- В этом сезоне «Зенит» досрочно выиграл золотые медали РПЛ.
- Из Кубка России сине-бело-голубые на стадии 1/8 финала, проиграв «Ростову» (1:3). В Лиге Европы петербуржцы также в 1/8 финала уступили «Вильярреалу» (1:3, 1:2).