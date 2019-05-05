Игроки «Манчестер Сити» получат 15 миллионов бонусов в случае требла

«Манчестер Сити» выплатит своим футболистам денежный бонус, если команда выиграет АПЛ и Кубок Англии.

В случае требла [в феврале «Сити» уже завоевал Кубок лиги] игроки получат общую премию в размере более 15 миллионов фунтов стерлингов.

Она будет распределена исходя из количества проведенных минут на поле в каждом из трех турниров: наибольшая сума полагается футболистам, проведшим не менее 60%; для тех, кто не достиг этой отметки, бонус будет уменьшен в среднем наполовину. При этом для последних предусмотрены индивидуальные исключения.