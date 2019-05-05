Игроки «Манчестер Сити» получат 15 миллионов бонусов в случае требла

Грубо говоря 17,5 мн евро НА ВСЕХ и по чесноку все, кто больше играл тому и куш больше, а Зенит наверно каждому по 1 ляму выплатит
«Манчестер Сити» выплатит своим футболистам денежный бонус, если команда выиграет АПЛ и Кубок Англии.
В случае требла [в феврале «Сити» уже завоевал Кубок лиги] игроки получат общую премию в размере более 15 миллионов фунтов стерлингов.
Она будет распределена исходя из количества проведенных минут на поле в каждом из трех турниров: наибольшая сума полагается футболистам, проведшим не менее 60%; для тех, кто не достиг этой отметки, бонус будет уменьшен в среднем наполовину. При этом для последних предусмотрены индивидуальные исключения.
- За два тура до конца АПЛ команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.
- Сегодня «Сити» сыграет дома против «Лестера».
- В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» 18 мая встретится с «Уотфордом».
- Если «Сити» победит в АПЛ и Кубке страны. он станет первой в истории английской командой, которой удалось выиграть требл на внутренней арене.