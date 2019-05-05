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    Игроки «Манчестер Сити» получат 15 миллионов бонусов в случае требла

    «Манчестер Сити» выплатит своим футболистам денежный бонус, если команда выиграет АПЛ и Кубок Англии.

    В случае требла [в феврале «Сити» уже завоевал Кубок лиги] игроки получат общую премию в размере более 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Она будет распределена исходя из количества проведенных минут на поле в каждом из трех турниров: наибольшая сума полагается футболистам, проведшим не менее 60%; для тех, кто не достиг этой отметки, бонус будет уменьшен в среднем наполовину. При этом для последних предусмотрены индивидуальные исключения.

    • За два тура до конца АПЛ команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.
    • Сегодня «Сити» сыграет дома против «Лестера».
    • В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» 18 мая встретится с «Уотфордом».
    • Если «Сити» победит в АПЛ и Кубке страны. он станет первой в истории английской командой, которой удалось выиграть требл на внутренней арене.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5440

      Skull_Boy 35 минут назад

      Грубо говоря 17,5 мн евро НА ВСЕХ и по чесноку все, кто больше играл тому и куш больше, а Зенит наверно каждому по 1 ляму выплатит

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