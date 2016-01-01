Семин: «Надеюсь, Фарфан выбыл не до конца сезона. Рассчитываю, что он вернется к следующему туру»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Джефферсон Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.

В матче 27-го тура с тульским «Арсеналом» (0:2) 34-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра.

– Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона?

– Надеемся, что нет.

– Рассчитываете, что он вернется в строй к последнему туру?

– Нет, к следующему.

– У Дмитрия Тарасова тоже травма. Когда ждете его возвращение?

– Такая же история, как и у Фарфана.