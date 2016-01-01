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    Семин: «Надеюсь, Фарфан выбыл не до конца сезона. Рассчитываю, что он вернется к следующему туру»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Джефферсон Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.

    В матче 27-го тура с тульским «Арсеналом» (0:2) 34-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра.

    – Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона?

    – Надеемся, что нет.

    – Рассчитываете, что он вернется в строй к последнему туру?

    – Нет, к следующему.

    – У Дмитрия Тарасова тоже травма. Когда ждете его возвращение?

    – Такая же история, как и у Фарфана.

    • В этом сезоне 34-летний Фарфан провел за «Локомотив» 26 встреч во всех турнирах, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.
    • В 28-м туре красно-зеленые 10 мая встретятся с «Рубином».
    • Москвичи занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка, ЦСКА – на четыре, «Спартак» – на шесть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      Князев 7 минут назад

      Фарфан, конечно, волшебник. ЖДЁМ ЕГО ВОЛШЕБСТВА ЕЩЁ А ЭТОМ СЕЗОНЕ. А почему маринуются в запасе талантливые молодые игроки? Ждём в основе Тугарева и Лапшова.

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      Рейтинг: +6411

      parevg 1 час назад

      Надежда умирает последней. но чаще происходит наоборот, человек умирает надеясь...

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