Семин: «Надеюсь, Фарфан выбыл не до конца сезона. Рассчитываю, что он вернется к следующему туру»

Фарфан, конечно, волшебник. ЖДЁМ ЕГО ВОЛШЕБСТВА ЕЩЁ А ЭТОМ СЕЗОНЕ. А почему маринуются в запасе талантливые молодые игроки? Ждём в основе Тугарева и Лапшова.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Джефферсон Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.
В матче 27-го тура с тульским «Арсеналом» (0:2) 34-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра.
– Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона?
– Надеемся, что нет.
– Рассчитываете, что он вернется в строй к последнему туру?
– Нет, к следующему.
– У Дмитрия Тарасова тоже травма. Когда ждете его возвращение?
– Такая же история, как и у Фарфана.
- В этом сезоне 34-летний Фарфан провел за «Локомотив» 26 встреч во всех турнирах, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.
- В 28-м туре красно-зеленые 10 мая встретятся с «Рубином».
- Москвичи занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка, ЦСКА – на четыре, «Спартак» – на шесть.