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    Примера. «Валенсия» забила шесть голов «Уэске», «Вальядолид» обыграл «Атлетик»

    «Валенсия» разгромила «Уэску» в матче 36-го тура Примеры со счетом 6:2. По два гола забили форварды Санти Мина и Родриго.

    Валенсийский клуб набрал 55 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Уэска» с 30 очками идет на последнем месте.

    В другом матче «Атлетик» проиграл «Ваьлядолиду» – 0:1.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Вальядолид – Атлетик – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рубио, 21.

    Уэска – Валенсия – 2:6 (0:5)

    Голы: 0:1 – Васс, 2; 0:2 – Родриго, 16; 0:3 – Мина, 20; 0:4 – Мина, 32; 0:5 – Эчеита (с пенальти), 40; 0:6 – Родриго, 51; 1:6 – Мелеро, 66; 2:6 – Гальяр, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2019 23:36
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