Примера. «Валенсия» забила шесть голов «Уэске», «Вальядолид» обыграл «Атлетик»

«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче 36-го тура Примеры со счетом 6:2. По два гола забили форварды Санти Мина и Родриго.



Валенсийский клуб набрал 55 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Уэска» с 30 очками идет на последнем месте.

В другом матче «Атлетик» проиграл «Ваьлядолиду» – 0:1.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Вальядолид – Атлетик – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рубио, 21.

Уэска – Валенсия – 2:6 (0:5)

Голы: 0:1 – Васс, 2; 0:2 – Родриго, 16; 0:3 – Мина, 20; 0:4 – Мина, 32; 0:5 – Эчеита (с пенальти), 40; 0:6 – Родриго, 51; 1:6 – Мелеро, 66; 2:6 – Гальяр, 90+2.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры