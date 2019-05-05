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    Серия А. «Наполи» обыграл «Кальяри», забив на 97-й минуте с пенальти

    «Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 35-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:1, победный гол забил форвард Лоренцо Инсинье на 97-й минуте.

    Неаполитанский клуб с 71 очком занимает второе место в таблице, «Кальяри» с 41 очком идет на 12-й строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

    Наполи – Кальяри – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Паволетти, 63; 1:1 – Мертенс, 85; 2:1 – Инсинье (с пенальти), 90+7.

    Удаление: нет – Ионита, 90+7.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2019 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2422

      Yev 51 минуту назад

      Вот это пример заряженности на игру, даже у команды которая потеряла какую-либо мотивацию. Вот бы нашим балбесам и лентяям поучиться бы.

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