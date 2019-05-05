Серия А. «Наполи» обыграл «Кальяри», забив на 97-й минуте с пенальти

«Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 35-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:1, победный гол забил форвард Лоренцо Инсинье на 97-й минуте.

Неаполитанский клуб с 71 очком занимает второе место в таблице, «Кальяри» с 41 очком идет на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Наполи – Кальяри – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Паволетти, 63; 1:1 – Мертенс, 85; 2:1 – Инсинье (с пенальти), 90+7.

Удаление: нет – Ионита, 90+7.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А