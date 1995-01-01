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    РПЛ. «Уфа» в добавленное время вырвала ничью у «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 в 27-м туре чемпионата России.

    За хозяев на 12-й минуте забил полузащитник Артем Тимофеев. 25-летний игрок забил первый гол в восьмом матче после перехода из «Спартака» на правах полугодовой аренды.

    Защитник гостей Ионуц Неделчару сравнял счет на третьей добавленной минуте.

    Команды сохранили 13-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

    Россия. Премьер-лига. 27-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тимофеев, 12; 1:1 – Неделчяру, 90+3.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Самарджич, Зотов, Рохель, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Шишкин, Корниленко (Яковлев, 16).

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Сысуев (Алиев, 77), Карп, Ванек (Бизяк, 77), Живоглядов, Неделчяру, Вомбергар, Игбун (Тилль, 67), Круговой.

    Предупреждения: Тимофеев, 20; Самарджич, 81 – Неделчяру, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +323

      Frankfurt Am Main 32 минуты назад

      Жаль крылышэк! а башкиркистану желаю поскорей вылета в фнл

      0
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      Рейтинг: +854

      Муруал > Frankfurt Am Main 12 минут назад

      Тебе стоит научиться грамотности и уважению.Хотя бы из уважения к миллионам жителей республики мог бы написать название грамотно.А Уфа достойна остаться в премьер-лиге.

      0
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      Рейтинг: +19107

      афоня72 37 минут назад

      Думал Крылья все-же победят..

      0
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      Рейтинг: +4004

      ilichkadr 1 час назад

      Ничья для обоих команд сродни поражению. Как были в стыках, так и остались.

      0
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      Рейтинг: +25061

      portero 1 час назад

      Эх Крылья .... опять где можно набирать, потеряли

      1
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      Рейтинг: +14793

      VVM1964 1 час назад

      Ничья в пользу Динамо .

      1
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      Рейтинг: +755

      Sviro 2 часа назад

      Поздравляю Уфу! Проявили волю, получили результат. Крылья тоже поздравляю - ещё один шаг по направлению в низшую лигу сделан. В Грозном от Ахмата вам подарков не будет. Постарайтесь там не больше 4-х шайб получить.

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      Рейтинг: +259

      RyslanZ > Sviro 1 час назад

      Хотя я не болельщик Крылышек,сегодня желал им победы,тем более у команды Юбилей..Увы. Теперь Самара должна болеть за армейцев ,чтобы они выиграли у Динамо....

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      Рейтинг: +755

      Sviro > RyslanZ 1 час назад

      Думаю выиграют ЦСКА у Динам, но толку никакого от этого. Скорее всего стыковых не избежать.

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