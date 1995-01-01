РПЛ. «Уфа» в добавленное время вырвала ничью у «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 в 27-м туре чемпионата России.

За хозяев на 12-й минуте забил полузащитник Артем Тимофеев. 25-летний игрок забил первый гол в восьмом матче после перехода из «Спартака» на правах полугодовой аренды.

Защитник гостей Ионуц Неделчару сравнял счет на третьей добавленной минуте.

Команды сохранили 13-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тимофеев, 12; 1:1 – Неделчяру, 90+3.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Самарджич, Зотов, Рохель, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Шишкин, Корниленко (Яковлев, 16).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Сысуев (Алиев, 77), Карп, Ванек (Бизяк, 77), Живоглядов, Неделчяру, Вомбергар, Игбун (Тилль, 67), Круговой.

Предупреждения: Тимофеев, 20; Самарджич, 81 – Неделчяру, 41.

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