Годин станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Капитан «Атлетико» Диего Годин согласовал детали контракта с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний уругваец заключит с миланским клубом соглашение, рассчитанное до 2022 года.

Зарплата футболиста составит 6,75 миллиона евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Сейчас этот статус принадлежит аргентинскому форварду Мауро Икарди (4,5 миллиона).

Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. Летом он станет свободным агентом. «Интер» подпишет его бесплатно.