«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче 27-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:2. Голы забили полузащитник Зелимхан Бакаев и форвард Лука Джорджевич.

«Локомотив» с 49 очками занимает второе место в таблице, на девять очков отставая от «Зенита». Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России. «Арсенал» с 42 очками занимает шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бакаев, 24; 2:0 – Джорджевич, 59.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко (Денисов, 90+4), Ткачев, Бакаев (Аджоев, 90+4), Костадинов, Джорджевич (Володько, 78), Кангва.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Тарасов (Чорлука, 32), Игнатьев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Фарфан (Кварацхелия, 45+1), Эдер (Смолов, 75).

Предупреждения: Костадинов, 48 – Эдер, 6; Кварацхелия, 68.

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