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    РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу», отставание от «Зенита» – 9 очков

    «Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче 27-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:2. Голы забили полузащитник Зелимхан Бакаев и форвард Лука Джорджевич.

    «Локомотив» с 49 очками занимает второе место в таблице, на девять очков отставая от «Зенита». Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России. «Арсенал» с 42 очками занимает шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакаев, 24; 2:0 – Джорджевич, 59.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко (Денисов, 90+4), Ткачев, Бакаев (Аджоев, 90+4), Костадинов, Джорджевич (Володько, 78), Кангва.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Тарасов (Чорлука, 32), Игнатьев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Фарфан (Кварацхелия, 45+1), Эдер (Смолов, 75).

    Предупреждения: Костадинов, 48 – Эдер, 6; Кварацхелия, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии25
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      Рейтинг: +4351

      _Marqella_ 9 минут назад

      Туляки красавчики, вот настоящая "гроза авторитетов"...С победой !!!! Хотелось бы вас видеть в ЛЕ в следующем сезоне...

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      Рейтинг: +3754

      Старикан 25 минут назад

      Неожиданную свинью подложил паровоз красно-белым...окончание чемпионата будет весёлым!

      1
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      Рейтинг: +2444

      mopecekca > Старикан 4 минуты назад

      в чем неожиданность?...ты бы посмотрел как арсенал играет)

      0
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      Рейтинг: +2116

      Fan Loko mik 28 минут назад

      Палыч очень не хочет больше позориться в ЛЧ! В этом видимо причина такой игры!

      0
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      Рейтинг: +2364

      arzamas 29 минут назад

      Поздравляю Зенит и его болельщиков с заслуженным чемпионством.
      А за болельщиков тульского Арсенала рад, что у них есть в городе очень симпатичная команда, на игры которой интересно ходить.
      И чтоб мы все были здоровы.)

      1
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      Рейтинг: +2178

      владимир миронов 35 минут назад

      Веселая игра, скучно не было. И скорости хорошие, и желания хоть отбавляй. Арсенал с победой, удачи в оставшихся играх и с дебютом в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +1122

      Леха из Твери 37 минут назад

      Питер с заслуженным чемпионством. Результат хорош для Краснодара, появился шанс на 2-ое место. Ну и Арсеналу желаю сместить помойку красно-блендую, незаслуженно занимающую 5-ое место.

      1
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      Рейтинг: +14783

      VVM1964 37 минут назад

      Обосрали Зениту красивый чемпионский матч с ЦСКА )))

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      Рейтинг: +4351

      _Marqella_ > VVM1964 8 минут назад

      Ничего, мы это как нибудь переживём !!!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Ковастер 38 минут назад

      вот так разворот. Локо неожиданно теряет очки. Ещё один такой (даже ничейка) облом, и Локо может остаться без ЛЧ. Завтра слово за ЦСКА и Краснодаром. Более того, теперь Зениту не нужно упираться против Армейцев в следующем туре. И возможно ЦСКА победит . Краснодару нужны только победы. Никаких расслабонов.

      1
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      Рейтинг: +4351

      _Marqella_ > Ковастер 11 минут назад

      Зенит обыграет ЦСКА....инфа 100%...можешь в тотик зарядить...))

      1
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      Рейтинг: +431

      Ковастер > _Marqella_ 5 минут назад

      Мария, я тоже буду рад , если Зенит и армейцев победит. Ну или хотя бы в ничейку сгоняет. Так что бы уже наверняка от всех уйти в недосягаемый отрыв.

      0
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      Рейтинг: +89

      Boeung777 38 минут назад

      Да, Арсенал в атаку летел на протяжении всего матча. Очень красиво играют в последних матчах. Любо-дорого смотреть такой футбол.

      2
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      Рейтинг: +3474

      Агасфер 40 минут назад

      Гиля всю весну шёл к этому символическому акту жертвоприношения,и наконец его очередной забег по полю увенчался успехом. Ну а теперь "Арсеналу" осталось "оприходовать" дома "Краснодар" и обогнать в таблице "Спартак".А то и ЦСКА ,заодно...

      1
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      Рейтинг: +150

      Вальдемар IV > Агасфер 9 минут назад

      бомжу то зачем это? чтобы на фоне арсенала в ек выступить лучше?

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